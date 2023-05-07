У Зеленского рассказали, кто стоит за покушением на Прилепина

За подрывом автомобиля кремлевского пропагандиста Захара Прилепина стоят спецслужбы России. Цель таких действий – "эскалация страха" внутри РФ.

Такое заявление сделал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк во время всеукраинского телемарафона, транслируемого Youtube-каналом ТСН.

"Все, что касается таких символических актов – или дроны над Кремлем, или какие-то странные инциденты, куда попадают люди, не имеющие никакого влияния на ход событий на линии фронта, эти пропагандисты специфичные... Мне кажется, это является такой большой программой эскалации, направленной на внутренний рынок России, которой занимаются спецслужбы РФ, как минимум", – подчеркнул Подоляк.

По его словам, Кремль постепенно теряет контроль над управленческой вертикалью и событиями внутри РФ, поэтому пытается увеличить этот контроль "через эскалацию страха". Тем самым Москва хочет мобилизовать население для продолжения войны, а также повлиять на элиты, чтобы они не пытались избавиться от Владимира Путина.

Представитель Офиса президента добавил, что для Украины подрыв кремлевских пропагандистов Дарьи Дугиной, Владлена Татарского или Захара Прилепина "не решает ни одного вопроса".

Напомним, в России 6 мая было совершено покушение на кремлевского пропагандиста и писателя Захара Прилепина. Автомобиль, в котором находился Прилепин, был подорван возле Нижнего Новгорода.

В результате взрыва водитель пропагандиста, бывший боевик "ЛНР", погиб, сам Прилепин получил ранения. По разным данным из российских источников, у Прилепина тяжелые переломы, или даже травматическая ампутация обеих ног. Его забрали в больницу медицинским вертолетом.

Российские власти сразу сообщили о задержании гражданина Украины, якобы причастного к покушению. Также в Кремле заявили об "американском следе". В то же время, ответственность за взрыв взяло на себя движение "Атеш", его представители заявили, что "охотились за Прилепиным с начала года".

Служба безопасности Украины официально не подтвердила, но и не опровергла свою причастность к подрыву авто Прилепина.

Читайте также: