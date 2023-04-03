За что взорвали Владлена Татарского: версии экспертов

Взрыв в центре Санкт-Петербурга, в результате которого погиб российский пропагандист, "военкор" Владлен Татарский (настоящее имя — Максим Фомин), породил несколько версий произошедшего.

Кремль сразу возложил ответственность за организацию взрыва в кафе на руководство Украины. Кроме того, по официальной российской версии, к ликвидации Татарского якобы причастны активисты Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального.

Владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, в чьем кафе произошел взрыв, заявил, что организаторы — "группа радикалов", которые "вряд ли имеют отношение" к украинскому правительству.

В свою очередь, в Офисе президента Украины связывают теракт с внутриполитической борьбой в России.

ТСН.ua собрал версии экспертов по поводу происшествия в Санкт-Петербурге.

Ликвидация Владлена Татарского могла стать последствием конфликта Пригожина с руководством минобороны РФ, которые пытаются перекладывать друг на друга ответственность за неудачи на фронте (Татарский активно пиарил ЧВК "Вагнер" – ред.).

Такую версию озвучил руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в эфире всеукраинского телемарафона, транслируемого Youtube-каналом ТСН.

"То, что произошло в Петербурге – это "разборки" российских наемников, бандитов-пригожинцев с одной стороны, и с другой стороны – российского военного руководства. Это уже последствия того, что они проваливают боевые действия. Это уже экстраполируется на события в России", — считает Мусиенко.

Военный эксперт Украинского института будущего Иван Ступак в интервью ТСН.ua высказал предположение, что Татарский мог "перейти дорогу" кому-то из российских властей.

"Кто именно это взорвал? По моему личному предположению — это местные между собой. Сразу аналогия вылезает — Дарья Дугина. "Дашу Дугину взорвали, а хотели ее папу..." Чем Дугин и его дочка были такие приметные, чтобы их надо было взрывать? Что бы изменилось с их гибелью? Война бы остановилась, перешла в какой-нибудь другой формат? Нет. Так же и Владлен Татарский.

По его словам, военкоры пишут много того, что не нравится российским властям – недостаточность поставок, гибель людей. Это Кремлю не очень нравится, но "закрыть" военкоров они не могут, поскольку они работают в патриотическом поле.

Эксперт также не исключил, что гибель Татарского могла быть связана с определенными заказными публикациями в его Telegram-канале:

"Возможно, брали деньги российские военкоры за какие-то публикации... Возможно, взял деньги, не сдержал обещание и взлетел на воздух".

Российский политический аналитик Ольга Курносова в эфире канала "Freeдом" предположила, что взрыв в кафе связан с конфликтом Пригожина с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым (Пригожин жестко критиковал Беглова и требовал его отставки – ред.).

"Это кафе принадлежит Евгению Пригожину. Это место – Университетская набережная, там Пригожин открывал свой первый ресторан. Возле Университетской набережной стоял корабль, на котором был Путин с французским президентом, их обслуживал Пригожин. Это очень культовое для Евгения Пригожина место. Там все его бизнесы начинались, которые так разрослись. С другой стороны, мы знаем, насколько напряжены отношения между Евгением Пригожиным и губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым... Это может быть очередной раунд внутренней борьбы, в частности, дискредитация Пригожина лично", — считает Курносова.

Эксперт также отметила, что сами исполнители могли быть использованы втемную.

Убийство Владлена Татарского является "знаковым" и может свидетельствовать о приближении больших изменений на фронте.

Такое мнение высказал в эфире всеукраинского телемарафона спикер Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский. Он привел параллели с гибелью коллаборанта Кирилла Стремоусова, которая предшествовала отступлению армии РФ из Херсона.

Комментируя ситуацию на фронте, Дмитрашковский отметил:

"Враг готовится к обороне, враг понимает, что Донецкое направление достаточно истощено, теряет боевую способность. Именно поэтому они показывают свои оборонные возможности на Запорожском направлении. Они считают, что будет контрнаступление со стороны Донецкой области".

Представитель ВСУ выразил уверенность, что в результате украинского контрнаступления "враг просто обречен убегать".

"Хотелось бы отметить такую вещь. После гибели Стремоусова российские оккупационные войска сдали Херсон. Вчерашний взрыв в Питере, думаю, знаковая вещь. Думаю, должно произойти что-то на этом направлении", — считает он.

Читайте также: