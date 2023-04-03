На Донбассе за сутки отразили 45 атак противника: главное со сводки Генштаба

В эпицентре боевых действий остаются Бахмут, Авдеевка и Марьинка.

В течение суток российские оккупанты нанесли 3 ракетных и 17 авиационных ударов, совершили более 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и гражданской инфраструктуре населенных пунктов.

Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ за 3 апреля.

Генштаб предупреждает, что вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

Где "наиболее жарко"

Россияне продолжают сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За сутки было отбито более 45 атак противника. В эпицентре боевых действий остаются Бахмут, Авдеевка и Марьинка.

Угроза с севера

На Волынском, Полесском, Сиверском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений. Признаков формирований наступательных группировок противника не выявлено.

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Определенные подразделения вооруженных сил Беларуси продолжают выполнять задачи в приграничных с Украиной районах. РФ продолжает использовать воздушное пространство и территорию Беларуси, ее военную инфраструктуру. На белорусских полигонах осуществляется подготовка подразделений вооруженных сил РФ

Сохраняется присутствие подразделений противника в приграничных районах Курской и Белгородской областей.

В течение суток враг совершил обстрелы населенных пунктов Запсилье и Мирополье Сумской области, а также населенных пунктов Волчанск, Волчанские Хутора, Зыбино, Волоховка, Рублено и Ольховатка на Харьковщине.

Ситуация в отдельных направлениях

На Купянском направлении вражеским обстрелам подверглись Каменка, Петро-Ивановка, Двуречная, Кутьковка, Западное, Масютовка Харьковской области; Крахмальное Луганской области и Терны и Серебрянка в Донецкой области.

На Лиманском направлении в течение суток россияне вели безуспешные наступательные действия в районах Невского и Серебрянского лесничества. Артиллерийским обстрелам подверглись Макеевка, Невское, Белогоровка Луганской области и Веселое, Спорное и Раздоловка Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг пытается взять под полный контроль Бахмут, продолжает его штурмовать. Вел безуспешные наступательные действия вблизи населенных пунктов Орехово-Василовка и Ивановское. Подразделения Сил обороны в течение суток отразили около 20 атак противника на указанном участке линии боевого столкновения.

От вражеских обстрелов пострадали, в частности, Васюковка, Орехово-Василовка, Новомарково, Богдановка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Озаряновка, Дачное, Александро-Шультино, Железное и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском и Марьинском направлениях оккупанты вели безуспешные наступательные действия в районах Северного, Первомайского и Марьинки. В то же время враг обстрелял Авдеевку, Водяное, Северное, Нетайлово, Первомайское, Георгиевку, Марьинку и Победу Донецкой области.

На Шахтерском направлении в течение суток враг наступательных действий не проводил. Для коррекции огня артиллерии активно применял БпЛА. Совершил обстрелы населенных пунктов Новомихайловка, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Большая Новоселка и Времовка Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник активных действий не проводил, наращивал оборонные способности. Совершил обстрелы населенных пунктов рядом с линией боевого столкновения. Среди них – Ольговское, Гуляйполе, Волшебное, Белогорье, Малая Токмачка, Каменское Запорожской области, а также Херсон.

Ответные удары

Авиация сил обороны в сутки нанесла 5 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. Также наши защитники сбили вражеский разведывательный беспилотник.

Подразделения ракетных войск и артиллерии, в свою очередь, поразили район сосредоточения живой силы противника.

Что в оккупации

В Скадовском районе Херсонской области, российская оккупационная "власть" приступила к составлению списков лиц из числа местных жителей, которые соглашаются на "эвакуацию" в Крым или на территорию РФ. Известно, что эвакуация пока будет проводиться на добровольной основе, в первую очередь будут вывозить женщин и детей.

Ранее сообщалось, что россияне в Авдеевке расстреляли автобус. В результате преступления врага погибла женщина.

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