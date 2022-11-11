"Стремоусов стал проблемным для России": озвучена версия гибели коллаборанта

Погибший коллаборант Кирилл Стремоусов долгие годы координировал российской подполье в Херсоне, успешно притворяясь "городским сумасшедшим". Однако после того, как оккупанты провели в городе так называемый "референдум", Стремоусов стал не нужен и его судьба была предрешена.

Об этом рассказал херсонский журналист Константин Рыженко на Youtube-канале ТСН, комментируя смерть коллаборанта.

На вопрос, действительно ли Стремоусов погиб в ДТП, или его убрали, Рыженко ответил:

"Я в июне писал, что Стремоусов и Сальдо нужны ровно до момента референдума. Россия пытается хоть минимально вписаться в условные рамки устава ООН и международного гуманитарного права. Они пытались это обставить с "натяжкой совы на глобус" - что это якобы местные сами провели референдум и теперь мы это признаем. С того момента, как референдум прошел, судьба обоих этих персонажей абсолютно предрешена. В них вообще нет необходимости".

По его словам, "смерть на пустой трассе от молоковоза - вполне стандартная история для российских деятелей".

"У них обычно три истории - либо два раза в голову застрелился, либо внезапный инфаркт, либо ДТП. Характер ДТП показывает, что есть очень много вопросов, зная, как ФСБ умеет делать разные инсценировки", - отметил журналист.

Как объяснил Рыженко, Стремоусов "сам по себе персонаж очень проблемный".

"Несмотря на то, что он достаточно талантлив в диверсионной деятельности, его очень сильно заносит - иногда настолько, что он сам себя не контролирует... Вполне возможно, что он просто стал проблемным", - считает он.

По словам херсонского журналиста, сотрудничество Стремоусова с РФ началось очень давно, но "он был настолько умен, что ему хватало ума прикидываться идиотом".

"Стремоусов был ключевой фигурой, которая вербовала всех в Херсонской области в последние пять лет... Я видел поток людей, который проходил через него - он был координатором практически всей сети "русского подполья" по Херсону. Не соглашусь, что он "городской сумасшедший" - он просто использовал этот образ, чтобы к нему не возникло серьезных вопросов", - рассказал Рыженко.

На вопрос, что изменит гибель Стремоусова, журналист ответил:

"Ничего. Он все что мог, уже сделал. Его единственной минимальной ценностью было присутствие в медийном поле, нарративы про "укронацистов". От него уже сами русские уставали. К нему возникало много вопросов, которые он игнорировал".

Напомним, 9 ноября стало известно, что одиозный коллаборант и "заместитель губернатора" оккупированных районов Херсонской области Кирилл Стремоусов погиб в ДТП. Его смерть "странным образом" совпала с объявлением российского командования об отводе войск РФ из Херсона на левый берег Днепра.

Впоследствии в Сети появились фото с места происшествия, где якобы погиб пособник оккупантов. По версии российской пропаганды, виновником аварии стал водитель грузовика, который "подрезал" бронированный "Лексус" Стремоусова.

Незадолго до смерти Кирилл Стремоусов выступал с резкими высказываниями в адрес руковдства РФ, призывал "не заниматься болтовней" и принимать решения "вплоть до расстрелов на месте" за мародерство и безответственность.

Президент РФ Владимир Путин посмертно наградил коллаборанта орденом - "за мужество и отвагу при исполнении служебных обязанностей".

11 ноября, в день ухода российских войск из Херсона, Стремоусов был похоронен во временно оккупированном Симферополе.

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