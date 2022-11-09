Путин посмертно наградил коллаборанта Стремоусова

Диктатор считает, что предатель Украины "проявил мужество и отвагу".
Российский диктатор Владимир Путин 9 ноября посмертно наградил предателя из Херсонской области Кирилла Стремоусова, якобы погибшего в ДТП.
Об этом говорится в указе Путина.
Российский диктатор издал указ, в котором говорится, что заместитель гауляйтера Херсонской области Кирилл Стремоусов награжден "орденом мужества" посмертно. В указе также Путин похвалил предателя Украины за "мужество и отвагу при исполнении служебных обязанностей".
Смерть заместителя гауляйтера Херсонщины Стремоусова
Днем, 9 ноября, российские пропагандисты сообщили, что возле оккупированного Геническа в ДТП погиб заместитель гауляйтера Херсона Кирилл Стремоусов.
Впоследствии гауляйтер оккупированной Херсонской области Владимир Сальдо также подтвердил смерть своего "заместителя".
Смерть херсонского коллаборанта совпала с заявлениями Шойгу и Суровикина об отводе русских войск на левый берег Днепра.
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