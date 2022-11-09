На первом свидании Арестович сделал странное предложение будущей жене

При первом знакомстве Анастасия "зависла" от того, что ей предложил будущий муж.

Супруга советника Офиса президента Украины Анастасия Арестович рассказала, что на первом свидании с будущим мужем она была поражена его настойчивостью и настоящим мужеством.

Об этом она рассказала в интервью проекту "Олицкая".

“На этой встрече он предложил, чтобы у нас был роман. "Я хочу, чтобы у нас был роман". Он так и сказал”, – вспоминала она первое свидание.

По словам Анастасии, она была поражена его настойчивостью и тем, как много в этом было настоящего мужества, которого она раньше не испытывала.

“В основном мужчины встречались, которые были более ведомыми женщинами, переспрашивали многие, перекладывали ответственность. Алексей себя сразу показал, что будет так и так – и стало легко, все уже решили”, – призналась она.

После такого предложения от Алексея женщина, как она говорит, "вообще зависла". В то же время у нее не было ощущения, что это предложение какое-то несерьезное.

“Было ясно, что он пользуется популярностью, но я всегда считала себя особенной и что со мной такого быть не может. У меня не было безответной любви, меня никто не бросал, никаких таких страстей в моей жизни не было. Я поняла и чувствовала, что это серьезные намерения", – сказала Анастасия.

Напомним, супруга советника Офиса президента Алексея Арестовича также рассказала, как он сделал ей предложение выйти замуж. Произошло это в неожиданном месте.

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