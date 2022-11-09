"Может лежать на диване в разгар рабочего дня": жена Арестовича – о том, что ее раздражает в муже

Советник офиса президента Алексей Арестович может лежать посреди рабочего дня на диване и читать.

Об этом рассказала его супруга Анастасия Арестович в интервью проекту "Олицкая".

Анастасия отметила, что в отличие от многих украинцев ее в Алексее ничего не раздражает.

"Сама себе не верю, это просто уникальный случай. Сначала меня раздражала его легкость. Алексей очень легко меняет направление. Меня удивляло, что он может в разгар рабочего дня лежать на диване и читать. Мне было дискомфортно, потому что за окном кипит жизнь, а ты здесь лежишь", — вспомнила она.

Анастасия, заверила, что не считает своего мужа нарциссом, несмотря на то, что в соцсетях думают иначе и уже создали немало мемов на эту тему.

"Это проявление здоровой самооценки. В отношениях я не чувствую, что он нарцисс. Нарциссизм, себялюбие видят люди, имеющие вопросы с самооценкой. Всегда раздражает в другом человеке то, с чем испытываешь трудности. Поэтому у людей, у которых с самооценкой все хорошо, к Алексею таких претензий нет", — убеждена Анастасия.

Ранее Анастасия Арестович прокомментировала популярность своего мужчины среди женщин. Она сказала, что советник ОП был известен еще тогда, когда они познакомились и любовь женщин к Арестовичу ее только радует.

Также она рассказала о совместных поездках с Арестовичем в зону АТО.

Напомним, что Алексей и Анастасия вместе в браке с 2015 года. Они воспитывают дочь Веронику и сына Александра. Также у Арестовича есть дочь Аэлита от первого брака.