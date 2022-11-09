"Россия должна и может проиграть": Подоляк – об изменении риторики США

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк считает, что на смену риторики США касательно войны России против Украины повлияла эффективность ВСУ на фронте.

Об этом он заявил в эфире телемарафона 9 ноября.

"Это постепенное укоренение в сознании наших партнеров того, что мы понимали через несколько дней после полномасштабного вторжения РФ, о том, что Россия должна и может проиграть, что мы способны выиграть. Они это тоже осознают. Что они видят? Они видят эффективное планирование операций – не одной, а многих… Они видят эффективную сначала оборонительную войну в нашем исполнении, а сегодня эффективные контрнаступательные действия по десяткам направлений сразу, в том числе, они видят, что на Бахмутском направлении, где сконцентрирован ЧИК "Вагнер", где Пригожин доказывает генералам российским, что он гораздо больше полководец, чем они. Даже на этом направлении мы эффективны", – отметил он.

По мнению Подоляка, другой важной составляющей является скорейшее обучение украинских военных стандартов НАТО.

"Они видят, насколько мы эффективно оттреновываем своих ребят в тренинговых центрах, которые сделаны сегодня в Европе, в том числе с помощью США. Они видят, как быстро мы учимся стандартам НАТО по использованию оружия. Это очень важно", – говорит он.

Также ВСУ показывают эффективность применения оружия, предоставленного партнерами.

"Они видят эффективность этого оружия в нашем исполнении. То есть они понимают, что имея определенный объем оружия, эффективное планирование, абсолютную эффективную вертикаль политически-военного руководства, то есть президента и Ставки, они понимают, что мы гораздо более продвинуты в военном смысле, чем РФ" ", – сказал советник главы ОП.

Подоляк добавил, что еще одной очень важной составляющей является истощение военного потенциала РФ.

"Кроме того, они видят истощение российского военного потенциала. У России нет практически крылатых ракет, только определенные остатки, нет высокоточного оружия, нет своих БПЛА. Безусловно, Россия пошла к этому в Тегеран: сегодня господин Патрушев туда отправился, чтобы вымолить еще определенное количество дронов, крылатых и баллистических ракет, чтобы продолжить бить по нашей энергетической инфраструктуре. Но аналитика показывает, что Россия не может воевать в современных типах войны. И об этом говорят американские военнослужащие", – подчеркнул он.

Помощь США

Представитель Минобороны США генерал Патрик Райдер заявил, что США сейчас направляют все свои усилия, чтобы украинские военные, которые сейчас ведут наступление в районе Херсона, были обеспечены всем необходимым для освобождения города после того, как оккупанты начали возводить фортификации на оккупированных территориях. Также Райдер добавил, что, несмотря на усиление обороны, украинские военные продолжают оказывать серьезное давление на российских оккупантов.

Глава Министерства обороны США Ллойд Остин обсудил со своим итальянским коллегой Гвидо Крозетто военную поддержку Украины, в частности темой разговора стали поставки ПВО.

В новом пакете военной помощи от США на сумму около 400 миллионов долларов – противовоздушные системы и танки Т-72. ВСУ получат на фронте первые 26 танков к концу месяца.