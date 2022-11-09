Спикер Пентагона: США пытаются обеспечить ВСУ всем необходимым для увольнения Херсона

В Пентагоне знают, что оккупанты пытаются усилить свою оборону в районе Херсона

США сейчас направляют все свои усилия, чтобы украинские военные, которые сейчас ведут наступление в районе Херсона, были обеспечены всем необходимым для освобождения города после того, как оккупанты начали возводить фортификации на оккупированных территориях.

Об этом заявил спикер Минобороны США генерал Патрик Райдер, сообщает Укринформ.

Он отметил, что в Пентагоне знают о том, что россияне начали усиливать свою оборону в районе Херсона, поэтому сейчас очень необходимо обеспечить всем необходимым украинских военных.

Также Райдер добавил, что, несмотря на усиление обороны, украинские военные продолжают оказывать серьезное давление на российских оккупантов.

Напомним, ранее сообщалось, что на освобожденной части Херсонщины обнаружены тела убитых местных жителей.

Также мы информировали, что в Генштабе заявили, что россияне продолжают принудительно вывозить жителей Херсона на территорию России.

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