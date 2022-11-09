Россияне врут об отбитии Белогоровки на Луганщине — глава Северодонецкой РВА

В Луганской области продолжаются бои по трем направлениям — Сватово, Кременная и Белогоровка. Россияне имеют безумные потери как убитыми, так и ранеными — больницы переполнены

Об этом сообщил глава Северодонецкой районной военной администрации Роман Власенко в эфире "Эспрессо".

Власенко отметил, что россияне врут об отражении Белогоровки в Луганской области.

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"У нас идет три таких фронта. Первый — это Белогоровка, второй — Кременная, третий — Сватово. Более или менее перспективная ситуация — Сватовское направление, более сложная ситуация в Кременной и Белогоровке. Заявления россиян, что они отбили Белогоровку, не соответствуют действительности", — заявил он.

Власенко добавил, что ВСУ держат поселок под контролем.

"Активные боевые действия идут на Кременском направлении — Диброва, Торское, в направлении Лимана. Очень много информации о сумасшедших потерях у россиян, о пополнении обменного фонда и о том, что очень многие раненые сейчас находятся в больницах на оккупированной Луганщине. Это сотни и тысячи", — подытожил глава РВА.

Напомним, в селе в Мелитопольском районе "поджарили" логово оккупантов.

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