Наступает решающий период войны — Буданов

Руководитель Главного управления разведки убежден, что Украина одержит полную победу над врагом и освободит все оккупированные земли.
Наступает решающий период войны.
Об этом начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил во время встречи с предстоятелем Православной церкви Украины, митрополитом Киевским и всея Украины Эпифанием.
"Наступает решающий период войны. Нам нужна помощь каждого украинца и Божье благословение. Уверен, что Украина одержит полную победу над врагом и освободит все оккупированные земли", — сказал Буданов.
Митрополит Эпифаний отметил огромное значение национального единства и поблагодарил приближающих победу украинских защитников.
"Враг свиреп и лукавый, так что да Господь хранит вас и усилит вашу мудрость для разрушения коварных замыслов оккупантов", — сказал он.
Митрополит наградил Буданова орденом святого великомученика Юрия Победоносца, а три офицера ГУР МО, которые были на встрече, получили ордена архистратига Михаила.
Напомним, руководитель Главного управления разведки в октябре заявил, что война в Украине может закончиться к лету следующего года.
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