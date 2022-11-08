Наступает решающий период войны — Буданов

Руководитель Главного управления разведки убежден, что Украина одержит полную победу над врагом и освободит все оккупированные земли.

Наступает решающий период войны.

Об этом начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил во время встречи с предстоятелем Православной церкви Украины, митрополитом Киевским и всея Украины Эпифанием.

"Наступает решающий период войны. Нам нужна помощь каждого украинца и Божье благословение. Уверен, что Украина одержит полную победу над врагом и освободит все оккупированные земли", — сказал Буданов.

Митрополит Эпифаний отметил огромное значение национального единства и поблагодарил приближающих победу украинских защитников.

"Враг свиреп и лукавый, так что да Господь хранит вас и усилит вашу мудрость для разрушения коварных замыслов оккупантов", — сказал он.

Фото: Главное управление разведки Министерства обороны Украины

Митрополит наградил Буданова орденом святого великомученика Юрия Победоносца, а три офицера ГУР МО, которые были на встрече, получили ордена архистратига Михаила.

Напомним, руководитель Главного управления разведки в октябре заявил, что война в Украине может закончиться к лету следующего года.

Начало войны, ядерный удар, развал России и планы Лукашенко – интервью с Кириллом Будановым

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