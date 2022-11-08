Экс-главу Нацбанка Шевченко объявили в международный розыск

Известно, 4 октября бывший глава НБУ Кирилл Шевченко подал в отставку.
Бывший глава Нацбанка Кирилл Шевченко, подозреваемый по делу о хищении 200 миллионов гривен в "Укргазбанке", был объявлен в международный розыск. До этого он находился только в национальном розыске.
Об этом сообщает Центр противодействия коррупции со ссылкой на заседание Высшего антикоррупционного суда.
Как сообщил прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), 20 сентября Шевченко уехал из Украины по служебному паспорту в командировку в Лондон. Командировка завершилась через день, впрочем, в Украину он не вернулся.
"Шевченко самостоятельно отправил себя в отпуск — сначала до 30 сентября, а впоследствии продлил его до 7 октября. 4 октября он заявил в уходящей в отц. соцсети. Причина — проблемы со здоровьем, а уже через два дня НАБУ сообщило ему о подозрение.В этот же день Шевченко написал, что подозрение стало для него неожиданным, а сам он находится за границей на лечении", — отмечает ЦРК.
По словам адвоката, в настоящее время его подзащитный находится в Вене. Там Шевченко якобы стал на консульский учет и арендовал жилье.
Как утверждают в Центре, в посте от 6 октября экспредседатель НБУ уверял, что он уже находится на лечении. Хотя на заседании адвокат предоставил медицинское заключение частной австрийской клиники, датированное только 12 октября. При этом в заключении не указан конкретный диагноз и он не предусматривает госпитализацию. Там речь идет только о рекомендации врачей провести определенные диагностики, сдать анализы и воздержаться от поездок на большие расстояния.
"САП утверждает, что Шевченко должен был вернуться в Украину, поскольку его бронирование как военнообязанное было снято автоматически с момента увольнения парламентом, а категорического запрета на дальние переезды у него нет, только рекомендации", — добавили в ЦБК.
Кроме того, по данным прокурора САП, бывший глава НБУ отказывается предоставить следствию номер своего телефона и адрес электронной почты. Его адвокат объяснил, что это право самого Шевченко предоставлять или не предоставлять что-либо следствию, однако следственная судья расценила такие действия подозреваемого как злоупотребление правом. По словам прокурора, Шевченко уклоняется от следствия и суда.
В чем подозревается эксглава НБУ Кирилл Шевченко
4 октября бывший глава НБУ Кирилл Шевченко подал в отставку. Причину он указал - "проблемы со здоровьем". Президент Владимир Зеленский принял это решение. Через 2 дня НАБУ сообщило о подозрении Шевченко. Дело касается периода, когда он находился главой правления "Укргазбанка".
25 октября Национальное антикоррупционное бюро объявило в розыск бывшего главу Национального банка по делу о хищении 200 миллионов гривен в "Укргазбанке". В розыск также объявили одного из заместителей председателя правления "Укргазбанка" и заместителя директора департамента по работе с корпоративными вип-клиентами этого госучреждения Дениса Чернышева и Елену Хмеленко.
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