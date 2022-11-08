Экс-главу Нацбанка Шевченко объявили в международный розыск

Бывший глава Нацбанка Кирилл Шевченко, подозреваемый по делу о хищении 200 миллионов гривен в "Укргазбанке", был объявлен в международный розыск. До этого он находился только в национальном розыске.

Об этом сообщает Центр противодействия коррупции со ссылкой на заседание Высшего антикоррупционного суда.

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Как сообщил прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), 20 сентября Шевченко уехал из Украины по служебному паспорту в командировку в Лондон. Командировка завершилась через день, впрочем, в Украину он не вернулся.

"Шевченко самостоятельно отправил себя в отпуск — сначала до 30 сентября, а впоследствии продлил его до 7 октября. 4 октября он заявил в уходящей в отц. соцсети. Причина — проблемы со здоровьем, а уже через два дня НАБУ сообщило ему о подозрение.В этот же день Шевченко написал, что подозрение стало для него неожиданным, а сам он находится за границей на лечении", — отмечает ЦРК.



По словам адвоката, в настоящее время его подзащитный находится в Вене. Там Шевченко якобы стал на консульский учет и арендовал жилье.

Как утверждают в Центре, в посте от 6 октября экспредседатель НБУ уверял, что он уже находится на лечении. Хотя на заседании адвокат предоставил медицинское заключение частной австрийской клиники, датированное только 12 октября. При этом в заключении не указан конкретный диагноз и он не предусматривает госпитализацию. Там речь идет только о рекомендации врачей провести определенные диагностики, сдать анализы и воздержаться от поездок на большие расстояния.

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"САП утверждает, что Шевченко должен был вернуться в Украину, поскольку его бронирование как военнообязанное было снято автоматически с момента увольнения парламентом, а категорического запрета на дальние переезды у него нет, только рекомендации", — добавили в ЦБК.

Кроме того, по данным прокурора САП, бывший глава НБУ отказывается предоставить следствию номер своего телефона и адрес электронной почты. Его адвокат объяснил, что это право самого Шевченко предоставлять или не предоставлять что-либо следствию, однако следственная судья расценила такие действия подозреваемого как злоупотребление правом. По словам прокурора, Шевченко уклоняется от следствия и суда.

В чем подозревается эксглава НБУ Кирилл Шевченко

4 октября бывший глава НБУ Кирилл Шевченко подал в отставку. Причину он указал - "проблемы со здоровьем". Президент Владимир Зеленский принял это решение. Через 2 дня НАБУ сообщило о подозрении Шевченко. Дело касается периода, когда он находился главой правления "Укргазбанка".

25 октября Национальное антикоррупционное бюро объявило в розыск бывшего главу Национального банка по делу о хищении 200 миллионов гривен в "Укргазбанке". В розыск также объявили одного из заместителей председателя правления "Укргазбанка" и заместителя директора департамента по работе с корпоративными вип-клиентами этого госучреждения Дениса Чернышева и Елену Хмеленко.

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