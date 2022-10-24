НАБУ объявило в розыск экс-главу Нацбанка Кирилла Шевченко

Национальное антикоррупционное бюро объявило в розыск трех должностных лиц АБ "Укргазбанк", которые, по версии следствия, причастны к хищению более 200 млн грн.

Национальное антикоррупционное бюро объявило в розыск бывшего главу Национального банка по делу о хищении 200 миллионов гривен в "Укргазбанке".

Об этом говорится в сообщении НБУ.

В розыск также объявили одного из заместителей председателя правления "Укргазбанка" и заместителя директора департамента по работе с корпоративными вип-клиентами этого госучреждения Дениса Чернышева и Елену Хмеленко.

"О подозрении им сообщили еще в начале октября, однако в специальном порядке, потому что местонахождение этих лиц было неизвестно. С тех пор подозреваемые игнорировали вызовы к следователю, из-за чего они были объявлены в розыск", — сообщили в НАБУ.

Напомним, 4 октября бывший глава НБУ Кирилл Шевченко подал в отставку "по причинам, связанным со здоровьем". Президент Владимир Зеленский принял это решение.

6 октября НАБУ сообщило о подозрении Шевченко. Дело касается периода, когда он находился главой правления "Укргазбанка".

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