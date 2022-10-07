Новым главой Нацбанка стал Андрей Пышный

Андрей Пышный возглавил Национальный банк Украины. Ранее он был главой государственного "Ощадбанка".

Верховная Рада в пятницу, 7 октября, назначила нового главу Национального банка. Им стал Андрей Пышный, который в 2014-2020 годах являлся председателем правления "Ощадбанка".

За его кандидатуру проголосовали 290 депутатов.

Напомним, 4 октября глава Национального банка Кирилл Шевченко подал на рассмотрение президенту Украины заявление об отставке. Причиной своей отставки Шевченко указал состояние здоровья.

Кирилл Шевченко был назначен на должность главы НБУ в июле 2020 года.

6 октября Комитет ВРУ по вопросам финансов одобрил постановление о его увольнении.

Что известно об Андрее Пышном

Андрей Пышный – украинский политик и банкир родом из Тернопольской области, ему 47 лет.

Он пришел работать в государственный банк после вуза на должность руководителя юридического управления. Через три года стал первым заместителем правления.

В 2006 году являлся одним из инициаторов реформы управления банка и введения Наблюдательного совета независимых директоров.

Глава Национального банка назначается на должность Верховной Радой по представлению президента Украины на семь лет.

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