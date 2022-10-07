Новим головою Нацбанку став Андрій Пишний

Андрій Пишний очолив Національний банк України. Раніше він був очільником державного "Ощадбанку".
Верховна Рада у п'ятницю, 7 жовтня, призначила нового голову Національного банку. Ним став Андрій Пишний, який у 2014-2020 роках був головою правління "Ощадбанку".
За його кандидатуру проголосували 290 депутатів.
Нагадаємо, 4 жовтня голова Національного банку Кирило Шевченко подав на розгляд президенту України заяву про відставку. Причиною своєї відставки Шевченко вказав стан здоров'я.
Кирило Шевченко був призначений на посаду голови НБУ у липні 2020 року.
6 жовтня Комітет ВРУ з питань фінансів схвалив постанову про його звільнення.
Що відомо про Андрія Пишного
Андрій Пишний — український політик та банкір родом з Тернопільської області, йому 47 років.
Він прийшов працювати до державного банку після вишу на посаду очільника юридичного управління. За три роки став першим заступником правління.
2006 року був одним з ініціаторів реформи управління банку та введення Наглядової ради незалежних директорів.
Голова Національного банку призначається на посаду Верховною Радою за поданням президента України на сім років.
Читайте також: