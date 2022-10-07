Новим головою Нацбанку став Андрій Пишний

Андрій Пишний очолив Національний банк України. Раніше він був очільником державного "Ощадбанку".

Верховна Рада у п'ятницю, 7 жовтня, призначила нового голову Національного банку. Ним став Андрій Пишний, який у 2014-2020 роках був головою правління "Ощадбанку".

За його кандидатуру проголосували 290 депутатів.

Нагадаємо, 4 жовтня голова Національного банку Кирило Шевченко подав на розгляд президенту України заяву про відставку. Причиною своєї відставки Шевченко вказав стан здоров'я.

Кирило Шевченко був призначений на посаду голови НБУ у липні 2020 року.

6 жовтня Комітет ВРУ з питань фінансів схвалив постанову про його звільнення.

Що відомо про Андрія Пишного

Андрій Пишний — український політик та банкір родом з Тернопільської області, йому 47 років.

Він прийшов працювати до державного банку після вишу на посаду очільника юридичного управління. За три роки став першим заступником правління.

2006 року був одним з ініціаторів реформи управління банку та введення Наглядової ради незалежних директорів.

Голова Національного банку призначається на посаду Верховною Радою за поданням президента України на сім років.

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