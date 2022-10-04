Голова НБУ Шевченко подав у відставку

Голова Нацбанку України Кирило Шевченко 4 жовтня подав на розгляд президенту заяву про відставку.

Про це повідомила пресслужба НБУ.

"В силу причин, пов'язаних зі здоров’ям, які я не можу надалі ігнорувати, прийняв для себе складне рішення. Я залишаю посаду голови НБУ. Я звернувся до президента України з проханням прийняти мою відставку", – заявив сам Шевченко.

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"З перших днів в НБУ я був передусім антикризовим менеджером – і виконав свою місію: забезпечив безперебійну роботу фінансової системи в надскладний час повномасштабної війни.Війна стала ще одним важким іспитом для нашої команди та мене особисто – і ми його гідно склали", – цитує пресслужба НБУ очільника установи.

Він додав, що своїм наступникам передає "банківську систему сильною, капіталізованою, стійкою".

Зауважимо, до ухвалення рішень Верховною Радою про звільнення та призначення на посаду голови НБУ, Правління фінрегулятора продовжить виконувати свої функції у теперішньому складі.

Нагадаємо, як повідомили в НБУ, уряд заклав у держбюджет-2023 курс долара на рівні 42, 2 грн.