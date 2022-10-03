Грошові перекази до України здешевшають

Міжнародні постачальники послуги грошових переказів до України з-за кордону домовилися зменшити свої тарифи. Читайте про це в матеріалі ТСН.ua.

У Брюселлі постачальниками послуг з грошових переказів до України була підписана спільна заява, яка допоможе розширити можливості для здійснення прозорих та доступних переказів коштів на підтримку нашої країни та українців.

Як повідомили в Національному банку України, ця спільна угода з грошових переказів з-за кордону буде сприяти подальшому наданню цих послуг на високому рівні. Також значно знизиться комісія - до цільового показника в 3%. Такий показник був встановлений для сталого розвитку фінансового ринку. Повідомляється, що це призведе і до зниження загального розміру комісії на період агресії Росії проти України не лише в односторонньому, але й в двосторонньому порядку.

Від угоди Україна отримає й інші плюси:

розкриття загальних розмірів комісій за грошові перекази до України (в тому числі і тих комісій, які застосовуються до обмінних курсів гривні чи євро, що були встановлені НБУ та ЄЦБ);

збереження доступності послуги грошових переказів через мережу агентів з подальшою їх цифровізацією;

зростання грошових переказів з-за кордону до України.

Заяву підписали керівники платіжних організацій міжнародних платіжних систем. Серед них: Extrabanca, Mastercard, Visa, Wise, Small World, Ria Money Transfer, TransferGo, “Ощадбанк”, “ПриватБанк”, “Райффайзен Банк”, “Укргазбанк”, “А-БАНК”, “Пумб”, “УФГ”, “Укрпошта”, “НоваПей”.