Денежные переводы в Украину подешевеют

Международные поставщики услуги денежных переводов в Украину из-за границы договорились снизить свои тарифы. Читайте об этом в материале ТСН.ua.

В Брюсселе поставщиками услуг по денежным переводам в Украину было подписано совместное заявление, которое поможет расширить возможности для осуществления прозрачных и доступных переводов средств в поддержку нашей страны и украинцев.

Как сообщили в Национальном банке Украины, это совместное соглашение по денежным переводам из-за границы будет способствовать дальнейшему предоставлению этих услуг на высоком уровне. Также значительно снизится комиссия – до целевого показателя в 3%. Такой показатель был установлен для устойчивого развития финансового рынка. Сообщается, что это приведет к снижению общего размера комиссии на период агрессии России против Украины не только в одностороннем, но и в двустороннем порядке.

От соглашения Украина получит и другие плюсы:

раскрытие общих размеров комиссий за денежные переводы в Украину (в том числе и тех комиссий, которые применяются к обменным курсам гривны или евро, установленным НБУ и ЕЦБ);

сохранение доступности услуги денежных переводов через сеть агентов с последующей их цифровизацией;

рост денежных переводов из-за границы в Украину.

Заявление было подписано руководителями платежных организаций международных платежных систем. Среди них: Extrabanca, Mastercard, Visa, Wise, Small World, Ria Money Transfer, TransferGo, "Ощадбанк", "ПриватБанк", "Райффайзен Банк", "Укргазбанк", "А-БАНК", "Пумб", "УФГ", "Укрпочта", "НоваПей".