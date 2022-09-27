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НБУ вирішив проблему нестачі іноземної готівки в касах банків

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НБУ вирішив проблему нестачі іноземної готівки в касах банків

Фото: Associated Press

Національний банк України вирішив проблему нестачі іноземної готівки в касах банків. Незабаром до кас банків надійде додатковий обсяг готівкової іноземної валюти. 

Нацбанк України незабаром поповнить банки іноземними валютами, нестача яких була з початку повномасштабного вторгнення РФ до нашої країни.

Про це повідомили в пресслужбі НБУ.

“Сьогодні (27 вересня, - ред.) Національний банк України вчергове провів операції з системно важливими банками з обміну готівкової валюти на безготівкову для підкріплення кас банків. До обміну НБУ запропонував 100 млн доларів США та 100 млн євро”, - розповіли в пресслужбі НБУ.

Там також додали, що такі операції необхідні у разі виникнення нестачі готівкової іноземної валюти в касах окремих банків. Зокрема, проблема в нашій державі виникла через ситуативні логістичні труднощі з доставкою валюти з-за кордону.

Нагадаємо, що Зеленський звільнив послів у двох країнах.

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
1173
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