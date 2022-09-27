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Росія не допускає членів ООН до українських військовополонених - голова місії

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Росія не допускає членів ООН до українських військовополонених - голова місії

Фото: Представництво ООН в Україні

Україна, натомість, без перешкод надає доступ представникам ООН до російських військовополонених.

Росія досі не допускає місію ООН до місць утримання Росією українських військовополонених.   

Про це заявила голова Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Матільда Богнер на презентації у вівторок, 27 вересня, нової доповіді Управління ООН з прав людини щодо України за період від 1 лютого до 31 липня 2022 року, пише Укрінформ.

"Упродовж звітного періоду наші спеціалісти з прав людини мали безперешкодний доступ до місць інтернування військовополонених на території, яку контролює уряд України. З іншого боку, нам не було надано конфіденційного доступу до місць інтернування українських військовополонених на території, що контролюється збройними силами РФ або пов’язаними збройними групами", - наголосила вона.

За її словами, інформація, яку отримує ООН, свідчить про те, що для українських захисників, які перебувають у російському полоні, існують серйозні ризики щодо здоров’я та безпеки.

"Вони зазнають жорстокого поводження. Крім того, принижують і їх гідність. Таке поводження з українськими військовополоненими має систематичний характер як на окупованих територіях, так і в місцях інтернування в РФ", - резюмувала Богнер.

Нагадаємо, Україна презентувала проєкт Спеціального міжнародного трибуналу, який повинен покарати Росію.

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