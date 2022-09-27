Росія не допускає членів ООН до українських військовополонених - голова місії

Росія досі не допускає місію ООН до місць утримання Росією українських військовополонених.

Про це заявила голова Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Матільда Богнер на презентації у вівторок, 27 вересня, нової доповіді Управління ООН з прав людини щодо України за період від 1 лютого до 31 липня 2022 року, пише Укрінформ.

"Упродовж звітного періоду наші спеціалісти з прав людини мали безперешкодний доступ до місць інтернування військовополонених на території, яку контролює уряд України. З іншого боку, нам не було надано конфіденційного доступу до місць інтернування українських військовополонених на території, що контролюється збройними силами РФ або пов’язаними збройними групами", - наголосила вона.

За її словами, інформація, яку отримує ООН, свідчить про те, що для українських захисників, які перебувають у російському полоні, існують серйозні ризики щодо здоров’я та безпеки.

"Вони зазнають жорстокого поводження. Крім того, принижують і їх гідність. Таке поводження з українськими військовополоненими має систематичний характер як на окупованих територіях, так і в місцях інтернування в РФ", - резюмувала Богнер.

Нагадаємо, Україна презентувала проєкт Спеціального міжнародного трибуналу, який повинен покарати Росію.

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