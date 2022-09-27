Зеленський звільнив послів у двох країнах - указ президента

Український президент Володимир Зеленський підписав укази №669-670 про звільнення послів України в Нідерландах та Швейцарії.

З посади посла України в Королівстві Нідерланди звільнено Максима Кононенка, з посади посла України в Швейцарській Конфедерації - Артема Рибченка. Окрім цього, його звільнено з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України у Князівстві Ліхтенштейн.

Відповідні укази з'явилися на сайті Офісу президента, підписані главою держави та опубліковані у вівторок, 27 вересня.

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Крім цього, глава держави звільнив Кононенка з посади Постійного представника України при Організації по забороні хімічної зброї.

"Звільнити Кононенка Максима Олексійовича з посади надзвичайного і повноважного посла України в Королівстві Нідерланди та з посади Постійного представника України при Організації по забороні хімічної зброї за сумісництвом.

Звільнити Рибченка Артема Сергійовича з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Швейцарській Конфедерації, а також з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України у Князівстві Ліхтенштейн за сумісництвом.", – йдеться ​в документах.

Іншим указом №671/2022 посла України при Ватикані Андрія Юраша призначили послом України при Суверенному військовому Ордені Госпітальєрів Святого Іоанна Єрусалимського, Родосу та Мальти за сумісництвом.

Як повідомляли раніше, Іран через протести викликає послів Великої Британії та Норвегії. Зауважимо, протести в Ірані через загибель 22-річної дівчини спалахнули понад тиждень тому і поширилися по всій країні.

Нідерланди допоможуть викрити злочини російської армії в Україні

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