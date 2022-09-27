Зеленский уволил послов в двух странах — указ президента

Украинский президент Владимир Зеленский подписал указы №669-670 об увольнении послов Украины в Нидерландах и Швейцарии.

С должности посла Украины в Королевстве Нидерланды уволен Максим Кононенко, с должности посла Украины в Швейцарской Конфедерации — Артем Рыбченко. Кроме этого, он уволен с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Княжестве Лихтенштейн.

Соответствующие указы появились на сайте Офиса президента, подписанные главой государства и опубликованные во вторник, 27 сентября.

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Кроме этого, глава государства уволил Кононенко с должности Постоянного представителя Украины при Организации по запрещению химического оружия.

"Уволить Кононенко Максима Алексеевича с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Королевстве Нидерланды и с должности Постоянного представителя Украины при Организации по запрещению химического оружия по совместительству.

Уволить Рыбченко Артема Сергеевича с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Швейцарской Конфедерации, а также с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Княжестве Лихтенштейн по совместительству.", – говорится в документах.

Другим указом №671/2022 посла Украины при Ватикане Андрей Юраш был назначен послом Украины при Суверенном военном Ордене Госпитальеров Святого Иоанна Иерусалимского, Родоса и Мальты по совместительству.

Как сообщалось ранее, Иран из-за протестов вызывает послов Великобритании и Норвегии. Заметим, протесты в Иране из-за гибели 22-летней девушки вспыхнули более недели назад и распространились по всей стране.

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