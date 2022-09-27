Путин готов объявить об аннексии – военный эксперт

Таким образом, он сможет перевести "спецоперацию" на другой формат и начнет мобилизовать украинцев из этих регионов.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал военный эксперт Михаил Жирохов.

По его мнению, в ближайшие дни Путин объявит об аннексии.

"Многие скажут, что этого не произойдет. Именно этого ждут от Путина, и именно это он сделает", — считает Жирохов.

Он добавил, что так называемые "референдумы" проводились для того, чтобы оккупированные территории закрепить на законодательном уровне и объявить мобилизацию.

"То, что никто из западных стран не собирается признавать эти "референдумы" очевидно. Даже и союзники Путина: Казахстан, Сербия, Турция заявили, что они этого не сделают. Кроме того, и белорусский диктатор Лукашенко также говорит, что он еще не "определился", – обратил внимание Жирохов.

Жирохов сомневается, что после этого Путин объявит войну.

"Скорее всего, РФ переведет свою "специальную военную операцию" в пределы "контртеррористической". Это то, что было в Чечне с 1994 по 2004 годы — то есть, будут трактовать, что это якобы "территория России" и там есть "террористы", -" предполагает Жирохов.

Напомним, президент РФ Владимир Путин 21 сентября заявил, что Россия противостоит коллективному Западу, поэтому для защиты, по словам диктатора, необходимо провести частичную мобилизацию.

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