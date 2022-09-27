Путін готовий оголосити про анексію - військовий експерт

Таким чином, він зможе перевести "спецоперацію" на інший формат і почне мобілізувати українців із цих регіонів.

Про це в коментарі РБК-Україна розповів військовий експерт Михайло Жирохов.

На його думку, найближчими днями Путін оголосить про анексію.

"Мало хто скаже, що цього не відбудеться. Саме на це чекають від Путіна, і саме це він зробить", - вважає Жирохов.

Він додав, що так звані "референдуми" проводилися для того, щоб окуповані території закріпити на законодавчому рівні і оголосити мобілізацію.

"Те, що ніхто із західних країн не збирається визнавати ці "референдуми", очевидно. Навіть і союзники Путіна: Казахстан, Сербія, Туреччина заявили, що вони цього не зроблять. Крім того, і білоруський диктатор Лукашенко також каже, що він ще не "визначився", - звернув увагу Жирохов.

Жирохов сумнівається, що після цього Путін оголосить війну.

"Найімовірніше, РФ переведе свою "спеціальну воєнну операцію" в межі "контртерористичної". Це те, що було в Чечні від 1994 до 2004 років - тобто трактуватимуть, що це нібито "територія Росії" і там є "терористи", - припускає Жирохов.

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін 21 вересня заявив, що Росія протистоїть колективному Заходу, тому для захисту, за словами диктатора, необхідно провести часткову мобілізацію.

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