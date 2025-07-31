Одна з країн визнала анексію Росією українських територій

Президент Нікарагуа Даніель Ортега / © Associated Press

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Центральноамериканська країна Нікарагуа, якою керує давній прихильник Радянського Союзу та Росії Даніель Ортега, визнає анексію РФ чотирьох українських областей.

Про це йдеться у відкритому листі, який, 79-річний президент Ортега адресував своєму російському «брату і товаришу» Володимиру Путіну і який опублікований у виданні El 19.

У листі, який підписаний також співпрезиденткою та дружиною нікарагуанського диктатора Розаріо Мурільйо, лідери країни заявляють про «визнання регіонів Донеччини, Херсонщини, Луганщини та Запоріжжя як невіддільної частини території Російської Федерації».

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Війну, яку веде Росія в Україні, правителі Нікарагуа цинічно називають військовою операцію «на захист життя свого народу, на захист законних територій Росії, на захист її суверенітету та територіальної цілісності».

У дусі російської пропаганди Даніель Ортега та його дружина-співправителька заявляють про «героїчну боротьбу, яку Росія веде проти українського неонацизму, що підтримується НАТО».

«Ми впевнені у перемозі Росії над цими силами зла, проти гегемоністських держав, проти фашизму», — пишуть у листі очільники Нікарагуа, які встановили тоталітарний режим у своїй країні.

Нагадаємо, Росія продовжує розвивати співпрацю з державами-ізгоями. Зокрема, у Кремлі домовилися з Талібаном, що на окуповані Донеччину та Луганщину завезуть робітників з Афганістану.

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Окрім того, Росія та Північна Корея зробили новий крок у зміцненні дружби — між Москвою та Пхеньяном запущено пряме авіасполучення.