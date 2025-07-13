Кім Чен Ин підтвердив підтримку Росії у війні з Україною

Кім Чен Ин / © ТСН.ua

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Диктатор Північної Кореї Кім Чен Ин підтверджує підтримку Росії у війні з Україною, повідомляє Reuters з посиланням на ЦТАК.

Диктатор КНДР Кім Чен Ин заявив головному дипломату Росії Сергію Лаврову, що його країна готова “беззастережно підтримати” всі дії, вжиті Москвою для вирішення конфлікту в Україні, повідомили місцеві державні ЗМІ в неділю, коли дві країни провели стратегічні переговори на високому рівні.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров перебуває з триденним візитом у Північній Кореї, яка надала війська та зброю для війни Росії з Україною та пообіцяла посилення військової підтримки.

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Кім зустрівся з Лавровим у східному прибережному місті Вонсан, де міністри закордонних справ двох країн провели свій другий стратегічний діалог, пообіцявши подальшу співпрацю в рамках договору про партнерство, підписаного минулого року, який включає пакт про взаємну оборону.

Кім сказав Лаврову, що кроки, вжиті союзниками у відповідь на радикально змінювану глобальну геополітику, значною мірою сприятимуть забезпеченню миру та безпеки в усьому світі, повідомляє державне інформаційне агентство Північної Кореї ЦТАК.

“Кім Чен Ин підтвердив, що КНДР готова беззастережно підтримувати та заохочувати всі заходи, вжиті російським керівництвом щодо усунення першопричини української кризи”, — повідомляє ЦТАК.

Раніше Лавров провів переговори зі своїм північнокорейським колегою Чхве Сон Хуеєм у Вонсані, і вони опублікували спільну заяву, в якій пообіцяли підтримувати захист національного суверенітету та територіальної цілісності країн один одного, повідомляє ЦТАК.

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У суботу російські ЗМІ повідомили, що Лавров назвав зв'язки двох країн “непереможним бойовим братерством” на зустрічі з Кімом та подякував йому за війська, розгорнуті в Росії.

Відносини між Росією та Північною Кореєю різко поглибилися протягом останніх двох років війни в Україні, коли Пхеньян відправив до Росії понад 10 000 військовослужбовців та зброю для підтримки військової кампанії Москви.

Нагадаємо, диктатор КНДР Кім Чен Ин ухвалив рішення направити 1000 саперів і 5000 військових будівельників “для відновлення Курської області”. Про це заявили в Росії, а саме секретар Ради безпеки РФ Сергій Шойгу, передають пропагандистські агентства РФ.