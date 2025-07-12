Кім Чен Ин і Путін / © ТСН.ua

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Росія поважає позицію Північної Кореї щодо розробки своєї ядерної програми та ставиться до неї з розумінням.

Про це заявив у суботу, 12 липня, міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров під час офіційного візиту до КНДР, передає Associated Press.

«Технології, які використовуються Північною Кореєю, є результатом роботи її вчених. Ми поважаємо прагнення КНДР і розуміємо причини, через які вона займається розробкою ядерної зброї», — сказав він.

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При цьому очільник російського зовнішньополітичного відомства фактично звинуватив США, Південну Корею та Японію у тому, що він назвав нарощуванням військового потенціалу навколо Північної Кореї.

«Ми застерігаємо від того, щоб зловживати цими відносинами для їхнього вибудовування проти будь-кого, включаючи РФ і КНДР», — заявив Лавров.

Як повідомляє AP, США, Південна Корея та Японія розширюють тристоронні військову співрацю у відповідь на розвиток ядерної програми Північної Кореї.

У п’ятницю, 11 липня, ці три країни провели спільні повітряні навчання за участю американських бомбардувальників, здатних нести ядерну зброю поблизу Корейського півострова.

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Представники військового командування зустрілися в Сеулі та закликали КНДР припинити будь-яку незаконну діяльність, яка загрожує регіональній безпеці.

Пхеньян розглядає великі військові навчання під проводом США як репетицію «вторгнення» і пояснює розробку ядерної зброї необхідністю «захиститися».

Нагадаємо, багато років Росія надавала підтримку Ірану в питанні його ядерної програми. Однак тепер російський президент Володимир Путін підштовхує свого союзника до угоди із США, яка обмежить його право збагачувати уран.