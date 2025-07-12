Путін "здає" свого союзника, підштовхуючи до угоди із США – Axios

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Після багатьох років підтримки Ірану в питанні його ядерної програми російський президент Володимир Путін підштовхує свого союзника до угоди із США, яка обмежить його право збагачувати уран.

Про це повідомило видання Axios із посиланням на інформовані джерела.

За словами трьох європейських і одного ізраїльського чиновника, обізнаних у цьому питанні, Москва закликає Іран погодитися на угоду про «нульове збагачення».

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Два джерела також повідомили, що росіяни поінформували ізраїльський уряд про позицію Путіна щодо іранського збагачення урану.

«Ми знаємо, що саме це Путін сказав іранцям», — заявив один із високопоставлених ізраїльських чиновників.

За інформацією Axios, у недавніх телефонних розмовах із президентом США Дональдом Трампом та президентом Франції Емманюелем Макроном Путін начебто теж підтвердив цю позицію.

«Путін підтримує ідею нульового збагачення. Він закликав іранців рухатися в цьому напрямку, щоб зробити переговори зі США більш сприятливими. Але іранці заявили, що навіть не розглядатимуть таку можливість», — сказав один європейський чиновник.

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Росія також публічно і непублічно заявила, що у разі досягнення угоди готова вивезти з Ірану запаси високозбагаченого урану.

За словами джерел, Москва також погодилася постачати Ірану уран, збагачений до 3,67% — для використання в атомній енергетиці — та невеликі обсяги урану, збагаченого до 20%, для тегеранського дослідницького реактора і виробництва ізотопів.

Позиція Путіна виглядає «зрадою» стратегічного союзника на тлі масштабної підтримки, яку Іран надає Росії у війні проти України, включно з постачанням сотень ударних дронів і ракет «земля — земля».

Під час і після 12-денної війни з Ізраїлем іранці були розчаровані тим, що Росія не надала їм жодної суттєвої підтримки.

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Нагадаємо, удари США по ядерних об’єктах Ірану, ймовірно, виявилися менш руйнівними, ніж передбачалося, попри те, що американський президент Дональд Трамп заявляв про «остаточне знищення» ядерної програми.

Очільник МАГАТЕ Рафаель Гроссі вважає, що Іран через кілька місяців може відновити процес збагачення урану, попри пошкодження, яких зазнали його потужності через американські удари.