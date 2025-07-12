Путин "сдает" своего союзника, подталкивая к сделке с США - Axios

© Associated Press

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После многих лет поддержки Ирана в вопросе его ядерной программы российский президент Владимир Путин подталкивает своего союзника к соглашению с США, которое ограничит его право обогащать уран.

Об этом сообщило издание Axios со ссылкой на информированные источники.

По словам трех европейских и одного израильского чиновника, осведомленных в этом вопросе, Москва призывает Иран согласиться на соглашение о «нулевом обогащении».

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Два источника также сообщили, что россияне проинформировали израильское правительство о позиции Путина по иранскому обогащению урана.

«Мы знаем, что именно это Путин сказал иранцам», — заявил один из высокопоставленных израильских чиновников.

По информации Axios, в недавних телефонных разговорах с президентом США Дональдом Трампом и президентом Франции Эмманюэлем Макроном Путин якобы тоже подтвердил эту позицию.

«Путин поддерживает идею нулевого обогащения. Он призвал иранцев двигаться в этом направлении, чтобы сделать переговоры с США более благоприятными. Но иранцы заявили, что даже не будут рассматривать такую возможность», — сказал один европейский чиновник.

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Россия также публично и непублично заявила, что в случае достижения соглашения готова вывезти из Ирана запасы высокообогащенного урана.

По словам источников, Москва также согласилась поставлять Ирану уран, обогащенный до 3,67% — для использования в атомной энергетике — и небольшие объемы урана, обогащенного до 20%, для тегеранского исследовательского реактора и производства изотопов.

Позиция Путина выглядит «предательством» стратегического союзника на фоне масштабной поддержки, которую Иран оказывает России в войне против Украины, включая поставки сотен ударных дронов и ракет «земля — земля».

Во время и после 12-дневной войны с Израилем иранцы были разочарованы тем, что Россия не оказала им никакой существенной поддержки.

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Напомним, удары США по ядерным объектам Ирана, вероятно, оказались менее разрушительными, чем предполагалось, несмотря на то, что американский президент Дональд Трамп заявлял об «окончательном уничтожении» ядерной программы.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси считает, что Иран через несколько месяцев может возобновить процесс обогащения урана,несмотря на повреждения, которые получили его мощности из-за американских ударов.