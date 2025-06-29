В Иране объявили Трампа "врагом Бога"

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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Один из главных шиитских священнослужителей Ирана, великий аятолла Насер Макарем Ширази издал фетву (богословско-правовое заключение) в отношении президента США Дональда Трампа, назвав его «врагом Бога», с которым должны бороться мусульмане всего мира.

Об этом сообщает агентство Mehr.

В сообщении говорится, что группа верующих обратилась к великому аятолле, который уполномочен на принятие решений в рамках исламских правил и традиций, с просьбой разъяснить обязанности мусульман в ответ на угрозу верховному лидеру аятолле Али Хаменеи и другим руководителям.

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Изданная аятоллой фетва гласит, что каждый, кто угрожает или нападает на руководство и власть исламской уммы (общины), считается «врагом Бога».

Высокопоставленный иранский священнослужитель добавил, что «любое сотрудничество или поддержка этого врага со стороны мусульман или исламских государств является харамом (запрещенным).

«Необходимо, чтобы все мусульмане мира заставили этих врагов пожалеть о своих словах и ошибках», — сказал он.

Напомним, ранее верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил о победе в войне с Израилем и сказал, что Тегеран дал «пощечину Америке».

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В ответ президент США Дональд Трамп назвал слова Хаменеи «наглой и глупой» ложью, отметив, что тот фактически обязан ему жизнью. По словам американского лидера, он лично сдерживал израильские и американские войска от убийства Хаменеи.