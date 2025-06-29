Ядерная программа уцелела?: в Вашингтоне спорят о последствиях атаки на Иран

Дональд Трамп. / © Associated Press

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США получили перехваченные разговоры высокопоставленных иранских чиновников, в которых те обсуждали недавние удары Вашингтона по объектам ядерной программы Ирана. По словам четырех источников, знающих секретные разведданные, разговор указывает на то, что последствия атак оказались менее масштабными, чем ожидалось в Тегеране.

Об этом пишет The Washington Post.

Иранские чиновники в частной переписке обсуждали, почему удары, санкционированные президентом Дональдом Трампом, оказались менее разрушительными, чем предполагалось. Разведданные, которые были перехвачены, стали новым фрагментом в более широкой картине последствий операции, которую Трамп описал как "полностью и окончательно уничтожившей" ядерную программу Ирана.

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В Белом доме не отрицали существование перехваченной переписки, однако поставили под сомнение ее достоверность. Пресссекретарь Каролин Ливитт заявила, что "идея, будто анонимные иранские чиновники могут точно знать, что произошло под сотнями тонн обломков, — абсурдна", и добавила: "Их программа по созданию ядерного оружия завершена".

Аналитики признают, что удары были масштабными — использовались тяжелые противобункерные бомбы весом 30 000 фунтов и крылатые ракеты Tomahawk, нанесшие существенные повреждения объектам в Фордо, Натанге и Исфахане. В то же время, среди специалистов продолжается дискуссия относительно реального уровня разрушений: по некоторым данным, Иран успел переместить запасы обогащенного урана, а подземные сооружения не были полностью разрушены, хотя и заблокированы.

Представитель администрации Трампа в комментарии отметил, что иранские оценки ошибочны: "Мы знаем, что наши удары попали точно в цель и дали тот результат, которого мы стремились". По его словам, завод по переработке металла был уничтожен, а на его восстановление уйдут годы.

На закрытых брифингах в Конгрессе директор ЦРУ Джон Рэтклифф сообщил, что несколько ключевых объектов были полностью уничтожены. В частности, по оценке разведки большинство запасов обогащенного урана Ирана, вероятно, оказались под завалами в Фордо и Исфахани.

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Высокопоставленный представитель разведывательного сообщества США в комментарии The Washington Post отметил, что "один телефонный звонок между неназванными иранцами - это не разведывательная оценка", которая должна основываться на сочетании доказательств из разных источников.

Сигнальная разведка – перехваченные звонки, электронные сообщения и другие цифровые данные – является одним из главных источников в ежедневных брифингах президента. Однако даже она не безупречна: вырванные из контекста разговоры требуют дополнительной проверки и согласования с другими типами информации.

На фоне критики Трамп остался недоволен освещением ударов в медиа, которые, по его мнению, не отвечали заявлениям об эффективности бомбардировок, предшествовавших договоренностям о прекращении огня между Ираном и Израилем.

Внутри дискуссий о последствиях ударов: оценки Трампа, военных и критиков расходятся

Президент Дональд Трамп резко отреагировал на критические оценки эффективности американских ударов по иранским ядерным объектам, заявив, что именно демократы "слили информацию", и они должны быть "привлечены к ответственности". В публикации в Truth Social он ссылался на отчет Агентства военной разведки США, в котором говорилось, что удары отвергли ядерную программу Ирана на месяцы, а не годы.

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В предварительно записанном интервью Fox News, которое должно выйти в эфир в воскресенье, Трамп подверг сомнению сообщение о перемещении запасов урана: "Я не думаю, что они это сделали, нет. Это очень трудно сделать, очень опасно... Они не знали о нашем прибытии к этому моменту".

Первоначальные выводы Агентства военной разведки США основывались на информации, доступной в течение первых 24 часов после ударов. В отчете говорилось, что часть иранских центрифуг, используемых для обогащения урана, осталась невредимой. При этом сам документ сопровождался оговоркой: для полноценной оценки влияния на объекты понадобится несколько дней или даже недель.

Несмотря на это, представители администрации Трампа уже заключили о значительном уничтожении иранской программы. Министр обороны Пит Гегсет заявил журналистам, что президент "руководил самой сложной и тайной военной операцией в истории", которая, по его словам, имела "потрясающий успех".

Однако после закрытых брифингов в Конгрессе мнения остались разделенными. Сенатор-демократ Крис Мерфи заявил журналистам: «Я ухожу из этого брифинга, все еще веря, что мы не уничтожили программу. Президент намеренно вводил общественность в заблуждение, когда говорил, что программа была уничтожена». По его словам, иранская ядерная инфраструктура частично сохранена: "Вы не можете разбомбить знания. В Иране все еще есть люди, умеющие работать с центрифугами, и если остался обогащенный уран - вы отвергаете программу на месяцы, а не на годы".

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Сенатор-республиканец Линдси Грэм, союзник Трампа, согласился, что "уничтожение" - правильное слово для описания ударов, хотя и признал: иранские способности могут быть восстановлены. "Я не хочу, чтобы люди думали, что проблема решена, потому что это не так", - подчеркнул он.

Один из представителей американской разведки сообщил, что директор ЦРУ Джон Рэтклифф на брифинге отметил: израильские силы предварительно уничтожили систему ПВО Ирана, и вероятность быстрого восстановления объектов очень низка.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в комментарии CBS News дал смешанную оценку: по его мнению, ядерная программа Ирана получила "очень серьезные повреждения", но часть инфраструктуры сохранилась. "У Ирана были и есть в определенной степени возможности обработки, конверсии и обогащения урана", - отметил он.

Критики решения Трампа указывают, что применение силы подорвало перспективы дипломатического урегулирования, которые могли бы привести к введению строгого режима инспекций. Есть риск, что Тегеран ускорит свою ядерную программу как средство защиты от возможных попыток изменения режима США или Израиля.

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По словам официальных лиц США, до ударов американская разведка пришла к выводу, что Иран еще не принял решение о создании ядерного оружия, но рассматривал возможности ускорения процесса, если такое решение будет принято.

Представители администрации настаивают: военная операция не исключает дипломатического сценария, а наоборот может повысить шансы на соглашение. 26 июня Трамп объявил, что переговоры между представителями США и Ирана должны пройти на этой неделе. Впрочем, министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи быстро отрицал любые планы встречи.