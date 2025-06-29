Рафаэль Гросси / © Associated Press

Реклама

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси считает, что Иран через несколько месяцев может возобновить процесс обогащения урана, несмотря на повреждения, потерпевшие его мощь из-за американских ударов.

Об этом он сказал в интервью американскому телеканалу CBS.

По его словам, Иран способен через несколько месяцев запустить центрифуги, которые будут обогащать уран, а, возможно, и быстрее. Рафаэль Гросси не может утверждать, что все иранские мощности уничтожены.

Реклама

«Мы не оцениваем военный вред, но с точки зрения логики, можно сказать: да, ущерб был серьезный, но не полный. Иран имеет технологические и промышленные возможности, так что если они захотят, то смогут возобновить программу», — добавил он.

Он также подчеркнул, что необходимо вернуться за стол переговоров и найти технически обоснованное решение относительно ядерной программы Ирана. Если этого не произойдет, то «проблема вернется снова».

Напомним, 28 июня, иранские власти запретили Рафаэлю Гросси посещать ядерные объекты и не позволили установить на них камеры видеонаблюдения от МАГАТЭ. Также Иран приостановил сотрудничество с МАГАТЭ. Иранский законопроект предполагает, что инспекторы МАГАТЭ не смогут въезжать в Иран для проверок, если не будут гарантировать безопасность ядерных объектов и мирной ядерной деятельности страны.

Ядерные технологии в Иране находятся под контролем МАГАТЭ, поскольку Иран является участником Договора о нераспространении ядерного оружия.

Реклама