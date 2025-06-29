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Когда Иран снова сможет обогащать уран — прогноз МАГАТЭ
Иран уже через несколько месяцев сможет снова обогащать уран, а удары США и Израиля не нанесли тотального ущерба его ядерной программе.
Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси считает, что Иран через несколько месяцев может возобновить процесс обогащения урана, несмотря на повреждения, потерпевшие его мощь из-за американских ударов.
Об этом он сказал в интервью американскому телеканалу CBS.
По его словам, Иран способен через несколько месяцев запустить центрифуги, которые будут обогащать уран, а, возможно, и быстрее. Рафаэль Гросси не может утверждать, что все иранские мощности уничтожены.
«Мы не оцениваем военный вред, но с точки зрения логики, можно сказать: да, ущерб был серьезный, но не полный. Иран имеет технологические и промышленные возможности, так что если они захотят, то смогут возобновить программу», — добавил он.
Он также подчеркнул, что необходимо вернуться за стол переговоров и найти технически обоснованное решение относительно ядерной программы Ирана. Если этого не произойдет, то «проблема вернется снова».
Напомним, 28 июня, иранские власти запретили Рафаэлю Гросси посещать ядерные объекты и не позволили установить на них камеры видеонаблюдения от МАГАТЭ. Также Иран приостановил сотрудничество с МАГАТЭ. Иранский законопроект предполагает, что инспекторы МАГАТЭ не смогут въезжать в Иран для проверок, если не будут гарантировать безопасность ядерных объектов и мирной ядерной деятельности страны.
Ядерные технологии в Иране находятся под контролем МАГАТЭ, поскольку Иран является участником Договора о нераспространении ядерного оружия.