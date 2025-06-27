ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
1066
Время на прочтение
1 мин

Иран официально прекращает сотрудничество с МАГАТЭ

Иран объявил о прекращении сотрудничества с Международным агентством по атомной энергии.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Иран прекращает сотрудничество с МАГАТЭ

Иран прекращает сотрудничество с МАГАТЭ

Иран объявил о прекращении сотрудничества с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ).

Об этом сообщает The Times of Israel со ссылкой на заявление министра иностранных дел Ирана Аббаса Арагчи, озвученное в эфире иранского государственного телевидения.

По его словам, парламент страны принял законопроект о прекращении сотрудничества с МАГАТЭ, а Совет стражей исламской революции окончательно его утвердил. Таким образом, документ приобрел обязательный для исполнения статус.

«Законопроект, одобренный парламентом и сегодня утвержденный Советом часовых, для нас обязателен, и нет никаких сомнений в его выполнении», — заявил Арагчи.

«Отныне наши отношения и сотрудничество с МАГАТЭ обретут новую форму», — добавил он.

В то же время МАГАТЭ пока не имеет четкого понимания, насколько недавние атаки со стороны Израиля и США повлияли на темпы развития иранской ядерной программы — отбросили ли они на годы или только задержали на несколько месяцев.

Ранее сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает вероятность инвестиций в $30 млрд в ядерную программу Ирана.

Мы ранее информировали, что верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи поздравил иранский народ с «победой над США» и заявил, что Тегеран дал «пощечину Америке».

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie