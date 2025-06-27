Иран официально прекращает сотрудничество с МАГАТЭ

Иран прекращает сотрудничество с МАГАТЭ

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Иран объявил о прекращении сотрудничества с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ).

Об этом сообщает The Times of Israel со ссылкой на заявление министра иностранных дел Ирана Аббаса Арагчи, озвученное в эфире иранского государственного телевидения.

По его словам, парламент страны принял законопроект о прекращении сотрудничества с МАГАТЭ, а Совет стражей исламской революции окончательно его утвердил. Таким образом, документ приобрел обязательный для исполнения статус.

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«Законопроект, одобренный парламентом и сегодня утвержденный Советом часовых, для нас обязателен, и нет никаких сомнений в его выполнении», — заявил Арагчи.

«Отныне наши отношения и сотрудничество с МАГАТЭ обретут новую форму», — добавил он.

В то же время МАГАТЭ пока не имеет четкого понимания, насколько недавние атаки со стороны Израиля и США повлияли на темпы развития иранской ядерной программы — отбросили ли они на годы или только задержали на несколько месяцев.

Ранее сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает вероятность инвестиций в $30 млрд в ядерную программу Ирана.

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Мы ранее информировали, что верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи поздравил иранский народ с «победой над США» и заявил, что Тегеран дал «пощечину Америке».