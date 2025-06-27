США могут инвестировать $30 млрд в ядерную программу Ирана

Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает вероятность инвестиций в Иран с целью возвращения страны к переговорам по ядерной программе.

Об этом сообщает CNN.

По информации журналистов, в Белом доме обсуждают возможность вложения от 20 до 30 миллиардов долларов в новую ядерную программу Ирана.

Реклама

Как сообщил один из чиновников администрации Трампа, эти средства будут поступать не напрямую из бюджета США, а от арабских партнеров Вашингтона.

Журналисты отмечают, что вопрос инвестиций в иранские ядерные объекты уже поднимался во время предварительных раундов переговоров по ядерному соглашению.

Кроме того, CNN стало известно о других возможных стимулах для Тегерана — среди них потенциальное снятие отдельных санкций и разблокирование 6 миллиардов долларов, замороженных на счетах в иностранных банках.

Впрочем, источники телеканала подчеркивают, что речь идет только о предыдущих предложениях. Окончательные условия, которые могут быть представлены Ирану за переговорным столом, пока неизвестны.

Реклама

Ранее сообщалось, что верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи поздравил иранский народ с «победой над США» и заявил, что Тегеран дал «пощечину Америке».

Мы ранее информировали, что в США начато расследование утечки засекреченного доклада Разведывательного управления Минобороны, в котором говорилось о последствиях ударов по ядерной программе Ирана.