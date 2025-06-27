США можуть інвестувати $30 млрд в ядерну програму Ірану

Дональд Трамп / © Associated Press

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Адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає ймовірність інвестицій в Іран із метою повернення країни до переговорів щодо ядерної програми.

Про це повідомляє CNN.

За інформацією журналістів, у Білому домі обговорюють можливість вкладення від 20 до 30 мільярдів доларів у нову ядерну програму Ірану. Водночас у програмі не передбачатиметься збагачення урану, а сама вона буде орієнтована на цивільні енергетичні потреби.

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Як повідомив один з чиновників адміністрації Трампа, ці кошти надходитимуть не безпосередньо з бюджету США, а від арабських партнерів Вашингтона.

Журналісти зазначають, що питання інвестицій в іранські ядерні об’єкти вже порушувалося під час попередніх раундів переговорів щодо ядерної угоди.

Крім того, CNN стало відомо про інші можливі стимули для Тегерана — серед них потенційне зняття окремих санкцій та розблокування 6 мільярдів доларів, які наразі заморожені на рахунках в іноземних банках.

Втім, джерела телеканалу підкреслюють, що наразі йдеться лише про попередні пропозиції. Остаточні умови, які можуть бути представлені Ірану за столом переговорів, наразі невідомі.

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Раніше повідомлялося, що верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї привітав іранський народ з «перемогою над США» та заявив, що Тегеран дав «ляпаса Америці».

Ми раніше інформували, що у США розпочато розслідування витоку засекреченої доповіді Розвідувального управління Міноборони, у якій йшлося про наслідки ударів по ядерній програмі Ірану.