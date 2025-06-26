Віткофф зробив заяву про наслідки ядерної програми Ірану

Стів Віткофф. / © Associated Press

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Ядерна програма Ірану може спровокувати перегони озброєнь на Близькому Сході.

Про це заявив спеціальний представник президента США з питань Близького Сходу Стів Віткофф в ефірі телеканалу CNBC.

“Це дестабілізує весь регіон. Тоді всім знадобиться бомба, а ми просто не можемо цього допустити”, – йдеться у заяві.

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З його слів, Вашингтон вважає “червоною лінією” створення Іраном ядерної зброї.

“Збагачення урану та створення озброєння – це “червона лінія”. Ми не можемо допустити озброєння”, - наголосив американський політик.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп вихвалявся своєю участю у припинені вогню на Близькому Сході. Він порівняв американські удари по Ірану з застосуванням ядерних бомб у Японії. Ці дві події, наголосив він, були використані для успішного припинення війн.

Нагадаємо, Трамп назвав ці атаки “одними з найуспішніших військових ударів в історії”, адже “ядерні об’єкти в Ірані повністю знищені”.

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Дата публікації 13:11, 25.06.25 Кількість переглядів 40 Трамп назвав Іран та Ізраїль "дітьми на подвір'ї"