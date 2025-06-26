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Віткофф зробив заяву про наслідки ядерної програми Ірану
Штати називають “червоною лінією” створення Іраном ядерної зброї.
Ядерна програма Ірану може спровокувати перегони озброєнь на Близькому Сході.
Про це заявив спеціальний представник президента США з питань Близького Сходу Стів Віткофф в ефірі телеканалу CNBC.
“Це дестабілізує весь регіон. Тоді всім знадобиться бомба, а ми просто не можемо цього допустити”, – йдеться у заяві.
З його слів, Вашингтон вважає “червоною лінією” створення Іраном ядерної зброї.
“Збагачення урану та створення озброєння – це “червона лінія”. Ми не можемо допустити озброєння”, - наголосив американський політик.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп вихвалявся своєю участю у припинені вогню на Близькому Сході. Він порівняв американські удари по Ірану з застосуванням ядерних бомб у Японії. Ці дві події, наголосив він, були використані для успішного припинення війн.
Нагадаємо, Трамп назвав ці атаки “одними з найуспішніших військових ударів в історії”, адже “ядерні об’єкти в Ірані повністю знищені”.