Виткофф сделал заявление о последствиях ядерной программы Ирана

Стив Виткофф. / © Associated Press

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Ядерная программа Ирана может спровоцировать гонку вооружений на Ближнем Востоке.

Об этом заявил специальный представитель президента США по Ближнему Востоку Стив Виткофф в эфире телеканала CNBC.

"Это дестабилизирует весь регион. Тогда всем понадобится бомба, а мы просто не можем этого допустить", – говорится в заявлении.

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По его словам, Вашингтон считает "красной линией" создания Ираном ядерного оружия.

"Обогащение урана и создание вооружения - это "красная линия". Мы не можем допустить вооружения", - подчеркнул американский политик.

Напомним, президент США Дональд Трамп хвастался своим участием в прекращении огня на Ближнем Востоке. Он сравнил американские удары по Ирану с применением ядерных бомб в Японии. Эти два события, отметил он, были использованы для успешного прекращения войн.

Напомним, Трамп назвал эти атаки "одними из самых успешных военных ударов в истории", ведь "ядерные объекты в Иране полностью уничтожены".

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Дата публикации 13:11, 25.06.25 Количество просмотров 40 Трамп назвал Иран и Израиль "детьми во дворе"