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Виткофф сделал заявление о последствиях ядерной программы Ирана
Штаты называют "красной линией" создания Ираном ядерного оружия.
Ядерная программа Ирана может спровоцировать гонку вооружений на Ближнем Востоке.
Об этом заявил специальный представитель президента США по Ближнему Востоку Стив Виткофф в эфире телеканала CNBC.
"Это дестабилизирует весь регион. Тогда всем понадобится бомба, а мы просто не можем этого допустить", – говорится в заявлении.
По его словам, Вашингтон считает "красной линией" создания Ираном ядерного оружия.
"Обогащение урана и создание вооружения - это "красная линия". Мы не можем допустить вооружения", - подчеркнул американский политик.
Напомним, президент США Дональд Трамп хвастался своим участием в прекращении огня на Ближнем Востоке. Он сравнил американские удары по Ирану с применением ядерных бомб в Японии. Эти два события, отметил он, были использованы для успешного прекращения войн.
Напомним, Трамп назвал эти атаки "одними из самых успешных военных ударов в истории", ведь "ядерные объекты в Иране полностью уничтожены".