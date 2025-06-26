Россия ночью содрогалась от взрывов: где произошли "прилеты"

В Москве было неспокойно / © Associated Press

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В ночь на 26 июня в Москве и пригороде прозвучала серия взрывов.

В 01:41 мэр Москвы Собянин написал, что российская противовоздушная оборона якобы уничтожила атакующий Москву беспилотник, а на месте падения «обломков» работают экстренные службы.

По словам очевидцев, в течение пяти минут в воздухе раздались, по меньшей мере, пять взрывов.

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Также в московском аэропорту «Внуково» временно ограничили работу, объявив авиационный план «Ковер», применяемый в случае воздушной угрозы. Кроме этого, в трех км от аэропорта повреждены машины на территории ЖК «Средневский лес» в Новой Москве. Пропагандисты заявляют, что беспилотники якобы были начинены поразительными элементами — металлическими кубиками.

Россияне говорят, что Москву атаковали дроны

Напомним, 19 июня было громко в России. Местные жаловались из-за ночной атаки дронов. Враждебное Минобороны заявило о сбитии 81 беспилотника в 11 областях.