Росія вночі здригалась від вибухів: де сталися "прильоти"

У Москві було неспокійно / © Associated Press

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У ніч проти 26 червня в Москві та передмісті пролунала серія вибухів. Російські ЗМІ повідомляють про нібито атаку безпілотників та роботу систем протиповітряної оборони.

О 01:41 мер Москви Собянін написав, що російська протиповітряна оборона нібито знищила безпілотник, що атакував Москву, а на місці падіння «уламків» працюють екстрені служби.

За словами очевидців, протягом п’яти хвилин у повітрі пролунало щонайменше п’ять вибухів.

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Також у московському аеропорту «Внуково» тимчасово обмежили роботу, оголосивши авіаційний план «Килим», який застосовується у разі повітряної загрози. Крім цього, за три км від аеропорту пошкоджено машини на території ЖК «Середнівський ліс» у Новій Москві. Пропагандисти заявляють, що безпілотники нібито були начинені вражаючими елементами — металевими кубиками.

Росіяни кажуть, що Москву атакували дрони

Нагадаємо, 19 червня було гучно в Росії. Місцеві бідкалися через нічну атаку дронів. Вороже Міноборони заявило про збиття 81 безпілотника в 11 областях.