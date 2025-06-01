Чи знали в США про атаку України по РФ: що кажуть у Білому домі

Білий дім / © Associated Press

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Україна провела масштабну операцію з використанням безпілотників у глибині території Росії, вразивши понад 40 військових бомбардувальників, у тому числі на базі «Біла» в Іркутській області — більш ніж за 2 500 км від кордону.

Про це пише CBS news із посиланням на Associated Press та джерело в українських спецслужбах.

За словами джерела, підготовка до операції тривала понад півтора року й особисто координувалася президентом Володимиром Зеленським.

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«Це була надскладна логістична операція. Дрони доставлялися в контейнерах на вантажівках і запускалися з території самої Росії», — заявив співрозмовник.

Губернатор Іркутської області Ігор Кобзєв підтвердив факт інциденту, але запевнив, що «загрози для мирного населення не було».

Хоча представники Білого дому відмовилися коментувати атаку, джерела в адміністрації повідомили CBS News у неділю, що Білий дім не знав про її майбутню атаку.

Атака стала відповіддю на нещодавній удар РФ по українському військовому полігону, внаслідок якого загинули щонайменше 12 військовослужбовців. За даними Повітряних сил ЗСУ, лише за одну добу Росія запустила 472 дрони — це найбільша кількість за весь період повномасштабної війни.

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Крім того, Росія випустила щонайменше 7 ракет по українських об’єктах. Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

На тлі атак у РФ також сталися масштабні інциденти на залізниці. У Брянській області внаслідок вибуху впав міст просто на пасажирський поїзд — загинуло семеро осіб, серед них машиніст. У Курській області обвалився ще один міст — другий потяг зійшов з рейок. Причини вибухів не уточнюються.

Проте вже завтра, 2 червня новий раунд переговорів зі стороною РФ. До Стамбула вирушає українська делегація на чолі з міністром оборони Рустемом Умеровим. Серед пріоритетів — «повне та безумовне припинення вогню», обмін полоненими та повернення викрадених дітей.

«Ми робимо все, щоб захистити нашу незалежність, нашу державу і наш народ», — заявив глава держави.

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Нагадаємо, 1 червня Україна завдала масштабного удару по стратегічних військових об’єктах у глибокому тилу Росії. Для цього було застосовано безпілотники, які запускалися безпосередньо з вантажівок, припаркованих поблизу автозаправних станцій.

У межах спеціальної операції СБУ з кодовою назвою «Павутина» було знищено понад 40 ворожих бомбардувальників на чотирьох різних авіабазах РФ.

Російське Міністерство оборони підтвердило факт атак, визнавши, що на кількох військових аеродромах сталося загоряння окремих одиниць авіатехніки.