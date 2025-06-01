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- Війна
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Росія підтвердила удари по військових аеродромах
Росіяни назвали спецоперацію СБУ «терактом з FPV-дронами».
Міноборони Російської Федерації визнало, що під час сьогоднішніх атак на військові аеродроми «відбулося загоряння кількох одиниць авіаційної техніки».
Про це повідомляють російські пропагандисти ТАСС з посиланням на заяву військового відомства держави-агресорки.
Повідомляється, що «теракт з FPV-дронами» відбувався на аеродромах у Мурманській, Іркутській, Іванівській, Рязанській та Амурській областях.
При цьому росіяни запевняють, що атаки на військові аеродроми в Іванівській, Рязанській та Амурській областях «були відбиті».
Раніше губернатор Мурманської області Андрій Чибіс підтвердив атаку безпілотників на регіон. За його словами, на місці атаки працює ППО, правоохоронці та екстрені служби.
В Іркутській області безпілотники вдарили по військовій частині у селищі Середній Усольського району, повідомив губернатор Ігор Кобзєв.
«На даний момент відомо, що це була атака дронів на військову частину в селищі Середнє. Перша у Сибіру», — написав він.
Окрім Іркутської та Мурманської області, безпілотники атакували аеродром у Рязанській області. За повідомленням губернатора регіону Павла Малкова, «постраждалих немає».
Влада Іванівської області про атаку не повідомляла.
Ще однією метою атаки дронів, ймовірно, мав стати військовий аеродром «Українка» в Амурській області. Неподалік аеродрому, в дорозі, контейнер фури спалахнув. Коли водій і ті, що проїжджали повз спробували погасити вогонь, пролунав вибух.
Пов’язаний з ВКС Росії телеграм-канал Fighterbomber написав, що дрони застосовувалися з найкоротшої відстані, тому «вивести авіацію з-під удару було неможливо, як і застосовувати проти них „Панцирі“, С-300 і так далі».
«Сьогоднішнього дня пізніше назвуть чорним днем далекої авіації Росії. А день ще не закінчився», — зазначив автор.
Близький до Міноборони РФ канал «Рибар» нагадав, що Ту-95 і Ту-22 давно зняті з виробництва, отже відновити втрати нічим.
Нагадаємо, в неділю, 1 червня, Служба безпеки України провела унікальну спецоперацію під кодовою назвою «Павутина» зі знищення ворожих бомбардувальників. Дронами-камікадзе уражено понад 40 російських літаків на чотирьох аеродромах.