Россия подтвердила удары по военным аэродромам

Атака дронов на Россию / © ТСН.ua

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Минобороны Российской Федерации признало, что во время сегодняшних атак на военные аэродромы «произошло возгорание нескольких единиц авиационной техники».

Об этом сообщают российские пропагандисты ТАСС со ссылкой на заявление военного ведомства государства-агрессора.

Сообщается, что «теракт с FPV-дронами» происходил на аэродромах в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях.

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При этом россияне уверяют, что атаки на военные аэродромы в Ивановской, Рязанской и Амурской областях «были отбиты».

Ранее губернатор Мурманской области Андрей Чибис подтвердил атаку беспилотников на регион. По его словам, на месте атаки работает ПВО, правоохранители и экстренные службы.

В Иркутской области беспилотники ударили по воинской части в поселке Средний Усольского района, сообщил губернатор Игорь Кобзев.

«На данный момент известно, что это была атака дронов на воинскую часть в поселке Среднее. Первая в Сибири», — написал он.

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Кроме Иркутской и Мурманской области, беспилотники атаковали аэродром в Рязанской области. По сообщению губернатора региона Павла Малкова, «пострадавших нет».

Власти Ивановской области об атаке не сообщали.

Еще одной целью атаки дронов, вероятно, должен был стать военный аэродром «Украинка» в Амурской области. Неподалеку от аэродрома, в дороге, контейнер фуры загорелся. Когда водитель и проезжавшие мимо попытались погасить огонь, раздался взрыв.

Связанный с ВКС России телеграм-канал Fighterbomber написал, что дроны применялись с кратчайшего расстояния, поэтому «вывести авиацию из-под удара было невозможно, как и применять против них „Панцири“, С-300 и так далее».

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«Сегодняшний день позже назовут черным днем дальней авиации России. А день еще не закончился», — отметил автор.

Близкий к Минобороны РФ канал «Рибар» напомнил, что Ту-95 и Ту-22 давно сняты с производства, так что восстановить потери нечем.

Напомним, в воскресенье, 1 июня, Служба безопасности Украины провела уникальную спецоперацию под кодовым названием «Паутина» по уничтожению вражеских бомбардировщиков. Дронами-камикадзе поражено более 40 российских самолетов на четырех аэродромах