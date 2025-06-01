Сколько самолетов было на аэродромах РФ перед атакой - спутниковые данные

Спутниковые снимки

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Служба безопасности Украины1 июня провела масштабную спецоперацию, в рамках которой атаковали несколько стратегических военных аэродромов Российской Федерации. Среди основных объектов удара были авиабаза «Белая», расположенная в Иркутской области, а также аэродром «Энгельс» в Саратовской области. Подготовка этой операции длилась более полутора лет, что свидетельствует о ее тщательном планировании и высоком уровне координации.

Об этом сообщает AviVector.

По официальным данным СБУ, в результате атаки было уничтожено не менее 41 самолет стратегической авиации России. Это значительное ослабление авиационного потенциала противника.

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Спутниковая разведка авиабаз AviVector по состоянию на утро 31 мая зафиксировала на аэродроме «Белая» большое количество боевой авиатехники. Там находилось 7 бомбардировщиков Ту-160, 6 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, 2 топливозаправщика Ил-78М, 6 транспортных самолетов Ан-26, 2 Ан-12, а также 39 дальних бомбардировщиков Ту-22М3 и 30 истребителей-перехватчиков МиГ-31.

По сравнению с предыдущими снимками 10 самолетов Ту-22М3 были перемещены из северо-западной части стоянки в центрально-восточную. Один из них, вероятно, выполнял тренировочный полет или находился в процессе передислокации.

Кроме того, на аэродром прибыли шесть бомбардировщиков Ту-95МС с авиабазы «Оленья», которые принимали участие в недавних ударах по территории Украины. В то же время количество истребителей МиГ-31 увеличилось с 25 до 30 единиц.

Напомним, ранее мы писали о том, что разведка научила алгоритмы искусственного интеллекта точно наводить беспилотникина российские бомбардировщики, используя 3D-сканы советских самолетов из Полтавского музея дальней и стратегической авиации, в частности Ту-95МС и Ту-22М3.

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