Скільки літаків було на аеродромах РФ перед атакою - супутникові дані

Супутникові знімки

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Служба безпеки України 1 червня провела масштабну спецоперацію, в рамках якої атакували кілька стратегічних військових аеродромів Російської Федерації. Серед основних об’єктів удару були авіабаза «Бєлая», розташована в Іркутській області, а також аеродром «Енгельс» у Саратовській області. Підготовка цієї операції тривала понад півтора року, що свідчить про її ретельне планування і високий рівень координації.

Про це повідомляє AviVector.

За офіційними даними СБУ, внаслідок атаки було знищено щонайменше 41 літак стратегічної авіації Росії. Це значне послаблення авіаційного потенціалу супротивника.

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Супутникова розвідка авіабаз AviVector станом на ранок 31 травня зафіксувала на аеродромі «Бєлая» велику кількість бойової авіатехніки. Там знаходилося 7 бомбардувальників Ту-160, 6 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, 2 паливозаправники Іл-78М, 6 транспортних літаків Ан-26, 2 Ан-12, а також 39 дальніх бомбардувальників Ту-22М3 і 30 винищувачів-перехоплювачів МіГ-31.

У порівнянні з попередніми знімками 10 літаків Ту-22М3 було переміщено з північно-західної частини стоянки до центрально-східної. Один з них, ймовірно, виконував тренувальний політ або перебував у процесі передислокації.

Окрім того, на аеродром прибули шість бомбардувальників Ту-95МС з авіабази «Оленя», які брали участь у нещодавніх ударах по території України. Водночас кількість винищувачів МіГ-31 збільшилася з 25 до 30 одиниць.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що розвідка навчила алгоритми штучного інтелекту точно наводити безпілотники на російські бомбардувальники, використовуючи 3D-скани радянських літаків із Полтавського музею дальньої та стратегічної авіації, зокрема Ту-95МС і Ту-22М3.

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