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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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РФ втратила десятки стратегічних літаків: експерт про наслідки атаки

Удари по стратегічній авіації не лише підривають бойові спроможності ворога, а й відкривають серйозні вразливості в ядерній тріаді Росії.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Російські літаки

Російські літаки / © Associated Press

Атака на стратегічні аеродроми в глибині Росії 1 червня стала свідченням критичної вразливості оборони РФ.

Про це зазначив авіаційний експерт і заступник директора української компанії-виробника засобів РЕБ Анатолій Храпчинський в ефірі КИЇВ24.

За його словами, удари здійснювались за допомогою FPV-дронів, які були заздалегідь доставлені та запрограмовані для злету в заданий час.

«Це не дрони типу deep strike, які літають на сотні кілометрів. Йдеться про звичайні FPV-дрони з радіусом дії до 15 км. Але навіть з їхньою допомогою вдалося вразити цілі в серці Росії», — пояснив Храпчинський.

За його словами, успішна координація цієї спецоперації стала можливою через слабкість системи захисту РФ, а удар по стратегічній авіації має довгострокові наслідки. «Їхня ядерна тріада суттєво постраждала», — наголосив експерт.

Росія роками намагається підтримувати авіапарк у працездатному стані. Відомо, що Кремль мав намір модернізувати літаки Ту-160 і відновити наявні Ту-95. Однак серійне виробництво нових бомбардувальників у РФ наразі неможливе.

«У них залишалось близько 12 Ту-160 і до 40 Ту-95МС та Ту-22М3. Тепер після ударів під загрозою виконання бойових завдань навіть тими літаками, що залишились», — зазначив фахівець.

Храпчинський також зауважив, що точні масштаби ураження будуть відомі після супутникових знімків, адже на деяких аеродромах, таких як «Біле» чи «Оленья», перебувають також законсервовані літаки.

Нагадаємо, 1 червня була проведена масштабна атака на стратегічні аеродроми в глибині території Росії. Для удару використовували безпілотники, які запускали прямо з вантажівок, припаркованих поблизу автозаправних станцій.

За даними, операція під кодовою назвою «Павутина» дозволила вразити 41 літак стратегічної авіації Росії. Її підготовка тривала понад півтора року й вимагала складної логістики та високого рівня координації.

Як повідомили джерела в Службі безпеки України, всі учасники цієї унікальної спецоперації вже тривалий час перебувають на українській території. Тож будь-які показові затримання з боку російських силовиків будуть лише черговим театром для внутрішньої пропаганди.

Також в Мережі зʼявилися кадри прильоту по російському Оленегорську 1.

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