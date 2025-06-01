Україна втратила перевагу в дронах: як Росія переграла у повітрі

Дрон / © Міноборони України

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Оптоволоконні дрони стали новою зброєю на полі бою в російсько-українській війні. Завдяки стійкості до глушіння та високій точності, ці апарати здатні вражати цілі далеко за лінією фронту, проникати у бункери та щільну міську забудову.

Про це пише The Telegraph.

Російська армія не лише почала масове виробництво оптоволоконних дронів після української Курської операції в серпні 2024 року, але й досягла значного прогресу у їх бойовому застосуванні.

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«Нашу перевагу в безпілотниках, яку ми утримували з 2023 року, перевершили росіяни… Ми не змогли досить швидко масштабувати цю зброю на промисловому рівні», — визнав старший унтер-офіцер 3-ї окремої штурмової бригади з позивним «Джекі».

За словами експерта Павла Нарожного, до кінця 2024 року до 75% традиційних FPV-дронів з обох сторін були виведені з ладу засобами радіоелектронної боротьби. Це й стало поштовхом до активного використання оптоволоконних моделей, які не піддаються глушінню.

«Оптоволоконні дрони дуже зручні, особливо коли треба підлетіти до будівлі й перевірити наявність ворога», — розповів оператор FPV-дронів з позивним «Схід».

Однак технологія має і свої мінуси. За даними The Telegraph, ці дрони є значно дорожчими та менш маневреними. Наприклад, одна котушка кабелю коштує близько 700 доларів — стільки ж, скільки дві одиниці звичайних FPV-дронів. Крім того, дальність польоту обмежена довжиною оптоволоконного кабелю, а сильний вітер може перешкодити роботі дрона.

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Військові експерти вказують, що втрата технологічної переваги — результат надто повільної індустріалізації українських розробок. Утім, представники ЗСУ впевнені, що Україна ще здатна перейти на новий рівень бойових інновацій.

«Наша тактична перевага була реальною, але ми не встигли перетворити її на стратегічну», — наголосив «Джекі». Водночас, українці продовжують шукати шляхи протидії новим дронам РФ.

Деякі фахівці закликають не зосереджуватися винятково на оптоволокні. Так, заступник гендиректора компанії з виробництва РЕБ Анатолій Храпчинський вважає, що варто розвивати автоматизовані дрони, здатні діяти навіть в умовах потужного глушіння.

«Це технологічна гонка, у якій Росія, хоча й тимчасово, але лідирує», — підсумовує видання.

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Нагадаємо, росіяни атакували Україну новим типом БпЛА — переробленими мішенями «Дань-М». Це реактивна мішень, призначена для тренування систем протиповітряної оборони, яку росіяни переробили на ударний дрон.