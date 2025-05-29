ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
679
Час на прочитання
1 хв

Росія атакувала Україну новими ударними БпЛА: що про них відомо

Росіяни атакували Україну новим типом БпЛА — переробленими мішенями «Дань-М».

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
БпЛА "Дань-М"

БпЛА «Дань-М»

В четвер, 29 травня, вранці окупанти завдали удару новим типом реактивних БпЛА «Дань-М», запущених із Криму.

Про це написав військовий фахівець з систем РЕБ ы зв’язку, голова «Центру радіотехнологій» Сергій Бескрестнов, позивний «Флеш».

За його словами, ці БпЛА були запущені групою з тимчасово окупованого Криму. «Дань-М» — це реактивна мішень, призначена для тренування систем протиповітряної оборони, яку росіяни переробили на ударний дрон.

«Аналогічно ми переробляли на початку війни реактивні БпЛА „Стриж“, але ми це робили через відсутність у нас крилатих ракет та ударних БпЛА дальнього радіусу ураження. А навіщо росія зробила цю модифікацію, незрозуміло. Хіба що кількість цих БпЛА у них велика», — йдеться в повідомленні.

Характеристики «Дань-М»:

  • швидкість: 400–750 км/год

  • висота польоту: до 9 км

  • час польоту: 25–40 хвилин

Оригінально мішень має червоний колір, але в цьому разі корпус змінений.

«З міркувань інформаційної безпеки я не можу повідомити долю цієї групи ударних БпЛА», — додав експерт.

Нагадаємо, Повітряні сили вказали на особливість нічних ударів.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie