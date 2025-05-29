Росія атакувала Україну новими ударними БпЛА: що про них відомо

БпЛА «Дань-М»

Реклама

В четвер, 29 травня, вранці окупанти завдали удару новим типом реактивних БпЛА «Дань-М», запущених із Криму.

Про це написав військовий фахівець з систем РЕБ ы зв’язку, голова «Центру радіотехнологій» Сергій Бескрестнов, позивний «Флеш».

За його словами, ці БпЛА були запущені групою з тимчасово окупованого Криму. «Дань-М» — це реактивна мішень, призначена для тренування систем протиповітряної оборони, яку росіяни переробили на ударний дрон.

Реклама

«Аналогічно ми переробляли на початку війни реактивні БпЛА „Стриж“, але ми це робили через відсутність у нас крилатих ракет та ударних БпЛА дальнього радіусу ураження. А навіщо росія зробила цю модифікацію, незрозуміло. Хіба що кількість цих БпЛА у них велика», — йдеться в повідомленні.

Характеристики «Дань-М»:

швидкість: 400–750 км/год

висота польоту: до 9 км

час польоту: 25–40 хвилин

Оригінально мішень має червоний колір, але в цьому разі корпус змінений.

«З міркувань інформаційної безпеки я не можу повідомити долю цієї групи ударних БпЛА», — додав експерт.

Реклама

Нагадаємо, Повітряні сили вказали на особливість нічних ударів.