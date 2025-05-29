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- Війна
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Росія атакувала Україну новими ударними БпЛА: що про них відомо
Росіяни атакували Україну новим типом БпЛА — переробленими мішенями «Дань-М».
В четвер, 29 травня, вранці окупанти завдали удару новим типом реактивних БпЛА «Дань-М», запущених із Криму.
Про це написав військовий фахівець з систем РЕБ ы зв’язку, голова «Центру радіотехнологій» Сергій Бескрестнов, позивний «Флеш».
За його словами, ці БпЛА були запущені групою з тимчасово окупованого Криму. «Дань-М» — це реактивна мішень, призначена для тренування систем протиповітряної оборони, яку росіяни переробили на ударний дрон.
«Аналогічно ми переробляли на початку війни реактивні БпЛА „Стриж“, але ми це робили через відсутність у нас крилатих ракет та ударних БпЛА дальнього радіусу ураження. А навіщо росія зробила цю модифікацію, незрозуміло. Хіба що кількість цих БпЛА у них велика», — йдеться в повідомленні.
Характеристики «Дань-М»:
швидкість: 400–750 км/год
висота польоту: до 9 км
час польоту: 25–40 хвилин
Оригінально мішень має червоний колір, але в цьому разі корпус змінений.
«З міркувань інформаційної безпеки я не можу повідомити долю цієї групи ударних БпЛА», — додав експерт.
Нагадаємо, Повітряні сили вказали на особливість нічних ударів.