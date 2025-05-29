Россия атаковала Украину новыми ударными БпЛА: что о них известно

БпЛА «Дань-М»

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В четверг, 29 мая, утром оккупанты нанесли удар новым типом реактивных БпЛА «Дань-М», запущенных из Крыма.

Об этом написал военный специалист по системам РЭБ и связи, глава «Центра радиотехнологий» Сергей Бескрестнов, позывной «Флеш»

По его словам, эти БпЛА были запущены группой из временно оккупированного Крыма. «Дань-М» — это реактивная мишень, предназначенная для тренировки систем противовоздушной обороны, которую россияне переделали в ударный дрон.

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«Аналогично мы переделывали в начале войны реактивные БпЛА „СТРИЖ“, но мы это делали из-за отсутствия у нас крылатых ракет и ударных БпЛА дальнего радиуса поражения. А зачем россия сделала эту модификацию, непонятно. Разве что количество данных БпЛА у них большое», — говорится в сообщении.

Характеристики «Дань-М»:

Скорость: 400-750 км/ч

Высота полета: до 9 км

Время полета: 25-40 минут

Оригинально мишень имеет красный цвет, но в этом случае корпус изменен.

«Из соображений информационной безопасности я не могу сообщить судьбу этой группы ударных БпЛА», — добавил эксперт.

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Напомним, Воздушные силы указали на особенность ночных ударов.