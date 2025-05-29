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Россия атаковала Украину новыми ударными БпЛА: что о них известно
Россияне атаковали Украину новым типом БПЛА — переделанными мишенями «Дань-М»
В четверг, 29 мая, утром оккупанты нанесли удар новым типом реактивных БпЛА «Дань-М», запущенных из Крыма.
Об этом написал военный специалист по системам РЭБ и связи, глава «Центра радиотехнологий» Сергей Бескрестнов, позывной «Флеш»
По его словам, эти БпЛА были запущены группой из временно оккупированного Крыма. «Дань-М» — это реактивная мишень, предназначенная для тренировки систем противовоздушной обороны, которую россияне переделали в ударный дрон.
«Аналогично мы переделывали в начале войны реактивные БпЛА „СТРИЖ“, но мы это делали из-за отсутствия у нас крылатых ракет и ударных БпЛА дальнего радиуса поражения. А зачем россия сделала эту модификацию, непонятно. Разве что количество данных БпЛА у них большое», — говорится в сообщении.
Характеристики «Дань-М»:
Скорость: 400-750 км/ч
Высота полета: до 9 км
Время полета: 25-40 минут
Оригинально мишень имеет красный цвет, но в этом случае корпус изменен.
«Из соображений информационной безопасности я не могу сообщить судьбу этой группы ударных БпЛА», — добавил эксперт.
Напомним, Воздушные силы указали на особенность ночных ударов.