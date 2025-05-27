Тысяча "Шахедов" за одну ночь: эксперт оценил, реально ли это

Удары РФ по Украине

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В издании The Economist предполагают, что РФ вскоре сможет проводить массированные удары роями из 1000 «Шахедов» одновременно.

Военный эксперт Сергей Грабский в эфире FREEДОМ оценил следующие цифры.

Эксперт называет сценарий по применению тысячи дронов в сутки почти нереалистичным.

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«Вряд ли эта цифра реалистичная, поскольку наибольшее количество БПЛА, запускаемое войсками РФ, это 4 916 единиц, если я не ошибаюсь, в марте текущего года. В апреле атакующих БПЛА было около 2600 с небольшим. Поэтому говорить о том, что Россия сможет атаковать нас минимум тысячей БпЛА в сутки, это очень нереалистичные цифры», — сказал Грабский.

По его словам, для одновременного запуска такого количества дронов нужно иметь достаточное количество персонала и пусковых установок. Пока россияне не решили этот вопрос, утверждает аналитик.

«Плюс, несмотря на то, что БПЛА типа „Шахед“ является примитивным БПЛА, производить его апгрейд будет достаточно сложно», — считает эксперт.

Также Грабский отметил, что в любой воздушной атаке россияне используют по меньшей мере 30% так называемых дронов-обманок, которые не несут такой угрозы, как ударные беспилотники.

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«Мы также не стоим на месте, и понятие вызова и ответа работает на 100%. По меньшей мере, более сотни вражеских дронов уже были сбиты кинетическими дронами Сил обороны Украины, что в разы снижает эффективность этого вида оружия», — акцентировал Грабский.

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