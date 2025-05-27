«Это было ожидаемо»: авиаэксперт объяснил, зачем Россия усилила воздушный террор

Обстрелы РФ / © ТСН.ua

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Последние комбинированные атаки России против Украины направлены, прежде всего, на психологический эффект, а не на достижение военных целей.

Об этом в эфире Эспрессо заявил авиационный эксперт и аналитик Константин Криволап.

«Принципиально оно (массированные атаки россиян 3 дня подряд, — ред.) было ожидаемо, потому что в последнее время все происходящие в пространстве события они несут на себе не столько военный смысл, сколько политический, но реализуем их с помощью каких-то военных действий», — сказал он.

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По словам Криволапа, Путин пытается навязать Украине капитуляцию не из-за фронтовых прорывов, а путем информационного и психологического давления.

Когда весь мир понял, что с Путиным невозможно договориться, что он непригоден к этому, что он хочет воевать, и когда об этом уже было заявлено. И сейчас, когда он обещал подготовить что-то вроде меморандума… даже круче Бухарестского меморандума… то он будет принуждать нас к капитуляции», — подчеркнул эксперт.

Криволап добавил, что нынешние наступательные действия РФ очень медленные: «Черепахи быстрее двигаются». А массированные удары соответствуют доктрине Герасимова, где первые два пункта — это пропаганда и создание паники, и только третий — военные действия.

Специалист считает, что нынешние действия России сравнимы с попыткой быстрого захвата Киева в начале вторжения — эффект тот же: страх и хаос.

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«Сейчас действует расчет создать панику среди населения», — отметил он.

Криволап подчеркнул, что оставшиеся в Украине уже сделали свой выбор и не так легко поддаются страху.

«Я думаю, что те, кто уже остался, постоянно здесь живущие, они уже свой выбор сделали и их уже очень трудно чем-то напугать. Но то, что творит Путин, — это ужасно все равно, это разрушение городов, сел, улиц и так далее», — сказал эксперт.

Он также отметил важность ответных ударов — Украина должна наращивать ракетный потенциал.

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«Я очень надеюсь, что наши возможности отвечать будут не уменьшаться, а увеличиваться, потому что в последнее время я тоже понимаю, что мы накопили, и мы тоже несколько суток уже атакуем. Но я не вижу нашего ракетного потенциала, реализуемого в ударах по России», — отметил Криволап.

Он напомнил о заявлении министра стратегических отраслей Александра Субботина о том, что Украина ежемесячно наносит от 40 до 60 ударов по РФ.

«Вот я их что-то пока в последнее время совсем не видел.

Ранее сообщалось, что военный эксперт и бывший сотрудник СБУ Иван Ступак заявил, что массированные российские обстрелы в ближайшее время могут представлять для Украины еще большую опасность.

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Мы ранее информировали, что премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен в понедельник заявила, что последние массированные атаки России на Украину доказывают — Москва не заинтересована в прекращении войны.